El "Soria" cubrió gastos de operación a mujer que le dieron el alta por falta de camas

El hospital “Pablo Soria” cubrió los gastos de la intervención quirúrgica de Alejandra Natalia Morales en una clínica privada de San Salvador de Jujuy. La mujer, de 37 años, que padece insuficiencia renal y que desde hace seis años recibe diálisis y se encuentra en lista de espera de un riñón, había denunciado que había sido “dada de alta” antes de tiempo por supuesta falta de cama.

Hace un mes, Natalia se golpeó el brazo, cerca de la zona por la que recibe la diálisis, eso le provocó un hematoma e hinchazón que se complicó. Al ser asistida en el hospital “Pablo Soria” le informaron que tenía un síndrome compartimental, una patología que hace que se le hinchen los tejidos y hace que se desoxigene la piel, volviéndose oscura.

Por este motivo es que fue intervenida en el hospital de cabecera de la provincia, pero, según había denunciado Morales, perdió mucha sangre "no me sentía bien, pero a pesar de eso al día siguiente me dieron el alta".

A partir de esta situación la mujer realizó una denuncia en El Tribuno de Jujuy, y desde el nosocomio agilizaron los trámites para que Morales sea intervenida quirúrgicamente de su afección en una clínica privada. Operación que fue cubierta por el "Soria".

Morales, destacó que la operaron el jueves pasado, "todo fue rápido gracias al director del Hospital Pablo Soria (Marcos Rivas) que se contactó y me pudo agilizar" la atención.

La intervención "fue exitosa, el hinchazón del brazo está disminuyendo, y ahora lo que queda es la cicatrización".

Tras ser operada, la mujer oriunda de Maimará detalló que está realizando consultas a un cirujano del Pablo Soria porque los dolores aún persisten.

Se hemodializa día por medio

Al ser una paciente renal, Alejandra Morales, debe realizarse diálisis día por medio, lo que generó que "los accesos vasculares (del brazo izquierdo) se tapen", informaron fuentes del Ministerio de Salud.

En ese sentido es que se debía realizar el procedimiento en el brazo derecho, pero ya se le había colocado una prótesis (stent) para que se pudiera hemodializar, pero se produjo una estenosis que derivó en severas inflamaciones.

"Ahora lo que se le hizo fue conseguir la prótesis, es un procedimiento que no se practica en hospitales públicos , pero que si se lo hacen en clínicas privadas con cobertura pública".