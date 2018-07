Campaña por aborto legal mueve piezas en el Senado

Buscan que el proyecto aprobado en Diputados no sufra modificaciones y sea finalmente aprobado el ocho de agosto.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito intentará impedir que el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo sea modificado en el Senado y para ello apuesta a los expositores que comenzarán a presentarse la semana próxima y a un grupo de seis senadores que empuja la ley.

El objetivo de la Campaña es que el proyecto se convierta en ley en la sesión del 8 de agosto y para ello necesita evitar las modificaciones que proponen algunos senadores, porque ello obligaría a devolverlo a la Cámara de Diputados y, en consecuencia, la sanción definitiva se vería demorada.

Fuentes de la Campaña indicaron que, para evitar modificaciones, apuestan en primer lugar a las exposiciones de las personas que fueron invitadas al plenario de comisiones que comenzará a debatir el proyecto el próximo martes: la idea es que lleven datos precisos que anulen los argumentos de quienes piden cambios en el proyecto.

Por ejemplo, confían en que la exposición del ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, disuada a los senadores que quieren introducir en el proyecto un artículo que contemple el financiamiento para que los hospitales provinciales afronten el costo del procedimiento para la interrupción voluntaria del embarazo.

Y es que, durante su paso por la Cámara de Diputados, el titular de la cartera de Salud aseguró, con números en mano, que al Estado le cuesta más dinero la atención de las mujeres que llegan a los hospitales con complicaciones derivadas de abortos clandestinos que lo que costaría la realización de abortos en condiciones seguras.

Por otro lado, la Campaña trabaja codo a codo con una "task force" de senadores de distintos bloques que están a favor de la legalización y se encargarán de la tarea política para tratar de que el proyecto sea convertido en ley en la sesión prevista para el 8 de agosto.

La idea de la Campaña es "fortalecer a ese grupo para tratar de impedir los cambios en el proyecto", especialmente el reclamo de bajar de 14 a 12 semanas de gestación el período en el que se habilita la interrupción voluntaria del embarazo.

Si bien no fue mencionado como parte de ese grupo, el otro actor clave para conseguir la sanción de la ley es el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, quien se mostró muy activo desde que el proyecto llegó al Senado y no sólo con su manifestación de apoyo.

Pichetto fue el que se encargó de las gestiones para evitar que la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, girara el proyecto a cuatro comisiones en lugar de tres y luego, en la reunión del pasado martes.

Fuentes de su entorno confirmaron que por estos días, el senador rionegrino está abocado a la tarea de juntar la cantidad de votos necesaria para que la ley se apruebe el 8 de agosto mediante la persuasión o la vieja práctica de política legislativa de conseguir que del otro lado haya ausentes.

La calle será fundamental

La tercera pata de la estrategia de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto es la movilización y, en este sentido, señalaron que los martes y miércoles (días fijados por el Senado para escuchar a los expositores) se realizarán “pañuelazos” frente al Congreso.

No obstante, las marchas más fuertes serán el 1 de agosto, que es cuando las comisiones de Salud, de Justicia y de Asuntos Penales firmarán los dictámenes, y el 8, día de la votación.

Para esa fecha preparan una movilización “histórica” que tendrá su punto neurálgico frente al Congreso, pero que también contará con manifestaciones en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que sería una suerte de circuito de pañuelos verdes.

La Campaña considera que la calle será fundamental para conseguir la sanción de la ley, idea que también es compartida por algunos senadores que consideran que la cantidad de votos se verá modificada por esa presión social.

La Iglesia se pone al frente del rechazo

El presidente del Episcopado, Oscar Ojea, encabezará hoy una misa en la Basílica de Luján para ratificar el rechazo de la Iglesia a la legalización del aborto y se espera una convocatoria multitudinaria.

Con esta actividad la institución católica se colocará al frente de la campaña contra el proyecto que plantea la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que comenzará a debatirse esta semana en el Senado.

Tras la histórica media sanción que le dio la Cámara de Diputados a la iniciativa hace unas semanas, los distintos grupos autodenominados “provida” profundizaron sus actos y campañas para tratar de contrarrestar la “ola verde” que lideraron mujeres de distintos partidos que apoyan la legalización.

Bajo el lema “Vale toda vida”, el obispo de San Isidro será el encargado de pararse en el ambón de la Basílica de Luján y dar un contundente mensaje en contra del aborto y de su legalización.

La misa comenzará a las 11 y también estarán presentes los obispos de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani; y de Zárate- Campana, Pedro Laxague, que también preside la Comisión Episcopal de Laicos y Familia; entre otros.

Realizarán un “Pañuelazo” contra la CGT el martes a las doce

Se le presentará a las autoridades de la central una “solicitud de reunión”, para que explique su postura sobre el tema.

Militantes a favor de la legalización del aborto realizarán un “pañuelazo” el próximo martes frente a la Confederación General del Trabajo (CGT), para rechazar la postura que se le atribuye a la central sobre que “las obras sociales no pueden costear los abortos”.

La protesta, convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, tendrá lugar el martes 10 a las 12 frente a la sede de la CGT ubicada en Azopardo 802.

En ese marco, se le presentará a las autoridades de la central una “solicitud de reunión”, para que explique su postura sobre el tema, luego de que trascendiera que consideraba que las obras sociales de los sindicatos no pueden hacerse cargo de los aborto.

“Es una falsedad total, porque el aborto con misoprostol es económico y no requiere internación. La CGT considera su ’caja’ a las obras sociales, pero se sostienen con nuestros aportes. Por eso el martes 10, convocado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, les haremos un pañuelazo verde porque además de burócratas son mentirosos y clericales”, afirmó la dirigente del MST Vilma Ripoll.

En un comunicado, la referente de izquierda señaló que “el misoprostol ya se produce en el laboratorio estatal de Santa Fe y el Anmat acaba de autorizarlo en todo el país, lo cual abarata aún más su costo”.

“Hemos iniciado una campaña en todos los sindicatos del país para que las compañeras afiliadas rechacen la postura de la CGT” subrayó.