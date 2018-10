"Son muchos los padres imposibilitados de ver a sus hijos por falsas denuncias"

¿Cómo trabaja el grupo de padres autoconvocados del NOA?

Nosotros venimos trabajando, más que nada presionando a la parte judicial, tanto en Jujuy como en Salta, con respecto a la problemática en el impedimento de contacto que hay de padres y familiares para con los niños. Actualmente en el grupo hay unos 30 padres de Jujuy entre los cuales también hay 10 abuelas, que están imposibilitadas de ver a sus hijos y a sus nietos, en su mayoría por falsas denuncias que se realizan cotidianamente, ya sea por violencia intrafamiliar, violencia de género, u otro motivo, muchas de las cuales nunca se llegan a determinar, a ciencia cierta, si son reales o no, ya que después de que se hace la denuncia en la mayoría de los casos no se presentan ni siquiera pruebas. Sin embargo, el Gobierno y la Justicia siguen un protocolo según el cual, en principio, se aparta al progenitor denunciado excluyéndolo del hogar. Al suceder esto, si el progenitor no tiene para pagar un abogado debe acudir a un letrado del Estado, y eso hace que se demore mucho más todo el proceso y la realidad es que nunca se terminan de resolver estas denuncias, y lo peor de todo es que este padre o familiar no vuelve a restablecer contacto con los menores. Es por esto que desde nuestro grupo de padres autoconvocados del NOA decidimos juntarnos y ayudarnos entre nosotros, asesorando a quienes viven esta situación.

¿Cuántos casos de este tipo estiman que hay en Salta y en Jujuy?

Si bien todavía no pudimos analizar bien los números de Jujuy y no contamos con una estadística real, en Salta, estimamos que por mes se realizan aproximadamente unas 1.200 denuncias por violencia de género y violencia intrafamiliar, y en Jujuy se manejan cifras muy similares, tal vez unas 1.000 denuncias al mes. De esa cantidad de denuncias, el 80% no se llega a comprobar cuáles son reales y cuáles no y muchas veces resulta que son falsas. Y eso es porque la Justicia no investiga, no indaga, y así cada vez hay más casos de padres o madres apartados de sus hijos por falsas denuncias. Lo único que hacen es fijar una medida cautelar, apartan a los progenitores del menor y así destruyen a la familia.

¿Qué tipos de denuncias se realizan?

Y generalmente las mujeres denuncian que les pegaron, que las insultaron, que las amenazaron, que fueron violentos con los chicos, que son alcohólicos y hay muchos casos de denuncias de abuso sexual a los menores que no son reales y los chicos terminan siendo botín de guerra. Y el 90% de los casos, cuando van a cámara Gesell resulta que los chicos han sido manipulados por el progenitor que tiene la custodia y de que no ha sido abusado, y en ese caso no se hace nada, no se juzga a la parte que hizo una falsa denuncia.

¿Bajo qué argumento un progenitor denuncia al otro falsamente? ¿Con qué intención?

Hay muchos indicadores. Puede sonar raro, pero en muchos casos se hacen denuncias falsas porque hay un amante, tanto de la mujer como del hombre, pero el 90% de los casos se da por parte de mujeres. Hacen una falsa denuncia por violencia de género, lo sacan al hombre de la casa, y a las dos horas está entrando el amante como nuevo padre de familia, haciéndose cargo hasta de los hijos que no son de él y quedándose a vivir en el domicilio. De esos, hemos visto miles de casos. Después también se hacen denuncias falsas por intereses económico-financieros, ya que se logra sacar a uno de los progenitores y el que se queda en la casa se apropia de todo, la casa, el auto, porque aparte cuando desalojan al denunciado, lo sacan con lo que tiene puesto, entonces la otra parte puede disponer de todo.

¿Hay hombres que denuncian a mujeres?

Sí, hay casos de madres que quedan apartadas del hogar, sin poder ver a sus hijos, mayormente cuando el padre tiene tal vez algún buen pasar económico y hace una denuncia, y mediante algún conocido, logra que esa denuncia prospere. En el caso de los abuelos, es peor la situación, porque con la edad que tienen no pueden estar lidiando en un edificio judicial, peleando por un régimen de visita, es por eso que tratamos de orientarlos para que sepan cómo encarar la situación.

Esta situación también afecta a los niños...

Totalmente. Cuando se rompe el vínculo entre el padre, la madre o los familiares y el menor, ese daño que sufren los chicos es grave porque después, cuando se logra establecer un régimen de visita, después de haber arreglado una cuota alimentaria, es muy probable que el menor esté alienado y sufra lo que se conoce como Síndrome de Alienación parental, que es el clásico "lavado de cerebro" que sufren los chicos. Es por eso que nosotros hacemos mucho hincapié en el derecho de los niños y el derecho de los padres, y en las injusticias que se producen sobre todo en los juzgados de familia donde muchas veces se apunta al hombre como que es violento, golpeador y no es así. Incluso tampoco se escucha a los chicos. Y lamentablemente toda esta situación lleva a los padres a caer en una crisis profunda, en depresión, y en algunos casos hasta en un suicidio.

¿Los interesados en sumarse al grupo cómo pueden hacerlo?

Se pueden contactar conmigo al celular 388 156867729, así los incorporamos al grupo de WathsApp o bien con un mensaje a través de mi facebook Gastón Vivero.