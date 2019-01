Las Serranías del Hornocal en la tapa de la prestigiosa revista científica "Nature"

La revista científica Nature, una de las más prestigiosas a nivel mundial, publicó paisajes jujeños en la edición que empezó a circular en la jornada de ayer. Se trata de imágenes de las Serranías del Hornocal, ubicadas en el departamento Humahuaca, para graficar la portada de la publicación.

Sin el colorido característico, la cadena montañosa es graficada en blanco y negro, y se la utiliza para referenciar a la Cordillera de los Andes.

"The Rise of the Andes", "El ascenso de los Andes" en español, es el título elegido en la publicación que expone un informe vinculado a las placas tecnónicas sobre las que se asienta el continente americano, que abarca un total de 9 páginas.

Breve descripción de la publicación graficada con las Serranías del Hornocal

"La extensa cadena de montañas que conforman los Andes se formó como resultado de la placa tectónica de Nazca debajo del Océano Pacífico que se impulsa contra y debajo de la América continental. En el número de esta semana, Yi-Wei Chen y sus colegas utilizan un modelo de tomografía sísmica para reconstruir la historia de la subducción a lo largo de este margen, ofreciendo una nueva perspectiva sobre el vínculo entre la formación de montañas y la subducción de placas. Los investigadores encuentran que la fase actual de subducción de Nazca comenzó en los Andes del norte hace unos 80 millones de años y se propagó hacia el sur, llegando a los Andes del sur hace unos 55 millones de años. Esto sugiere que, contrariamente a la creencia popular, la subducción de Nazca no fue un proceso continuo sino que se produjo en fases episódicas. También encuentran que el inicio de la compresión que formó los Andes se vinculó a la interacción entre la losa de Nazca y el manto inferior, lo cual es consistente con algunos modelos anteriores".