El Cine Móvil deja atrás un año intenso de labor

El secretario de Cultura, Luis Medina Zar, realizó un balance positivo del accionar de Cine Móvil de Jujuy durante el año 2018. Así destacó que arribó a los parajes más alejados llevando una cartelera variada que fue desde documentales que muestran aspectos de la cultura del país, y especialmente del NOA, hasta los estrenos de cine argentino. Además contó que se está gestionando que dicha labor sea conocida a nivel latinoamericano.

Así el funcionario provincial indicó que en su última gira el equipo del Cine Móvil recorrió establecimientos educativos de Rinconada, Mina Aguilar, La Poma, Casa Grande y Vizcarra, con lo que se cumplió satisfactoriamente con la planificación realizada para el 2018 llegando a los lugares más alejados con material audiovisual.

Y sobre la labor del Cine Móvil aseguró que "es un programa que llega al corazón porque las miradas de asombro y los agradecimientos especialmente de los niños y jóvenes que tal vez no visitaron nunca una sala de cine y tienen la oportunidad de acceder a estas funciones, realmente no tienen precio y nos da fortaleza para seguir trabajando fuertemente", dijo. Luego contó que se reunió con la periodista freelance Carminia Balaguer Montón, quien acompañó al equipo de Cine Móvil desde el Festival Internacional de Cine de las Alturas hasta esta última gira para realizar un artículo relacionado con la labor que publicará en la Revista National Geographic Traveler Latinoamérica.

GRAN EQUIPO / RECORREN CADA RINCÓN DE JUJUY LLEVANDO LA EXPERIENCIA DEL CINE.

Finalmente, Medina Zar afirmó que se seguirá trabajando para llegar con los derechos culturales a cada rincón de la provincia porque es un compromiso asumido por esta gestión de Gobierno y trabajar de forma articulada permite grandes logros.

Por su parte, Balager Montón dijo que "el Cine Móvil es una herramienta no menor, que nos hace emocionar, nos une y abre puertas" y agregó que "he vivenciado junto a Asunción (Rodríguez, responsable de Cine Móvil de Jujuy), Enrique (Hernández) y Marcelo (Robles), su función que va más allá de proyectar una película, me atrevo a decir que son gestores de territorio". Finalmente, expresó su entusiasmo para visibilizar esa labor y no descartó futuros trabajos conjuntos.

En tanto, Asunción Rodríguez indicó que se está trabajando en la planificación del 2019 y siempre buscando llegar a toda la población.