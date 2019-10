"Soy la voz de mi hijo clamando justicia"

Lo que para muchos hoy es un día de celebración, de agasajos y obsequios, para otros es más bien un día de nostalgia, de emociones y sentimientos encontrados, y sobre todo de recuerdos, recuerdos de hijos que perdieron a sus madres o abuelas e incluso de madres que con mucho dolor perdieron a sus hijos, y pese a sentirlos vivos en la memoria, la sensación de ausencia es recurrente y más en un día como hoy en que se celebra el Día de la Madre.

Y es que como dicen, no hay amor más grande y eterno que el de una mamá, de esas mujeres que cuidan, enseñan, acompañan y sanan cada uno de los tropiezos, las caídas y las dolencias de sus hijos como si fueran propias. Hoy, muchas de esas mujeres seguramente recibirán el afecto de quienes las rodean, amigos y familiares, muchas festejarán su día por primera vez, junto a sus pequeños niños, pero también habrá muchas mamás que elevarán un suspiro al cielo en memoria de esos hijos que dejaron de existir, pero que en sus corazones están más vivos que nunca.

Así lo hará hoy Yolanda Susana Mendiola, madre del cabo primero Leandro Fabián Cisneros quien perdió la vida tras el hundimiento del ARA "San Juan", a quien aseguró, extraña profundamente.

Y es que, a casi dos años de la desaparición de la nave, Susana manifestó el dolor por la pérdida de Fabián y el sentimiento que la invade esa situación. "Yo siento un vacío tremendo, me destrozaron la vida" dijo y aseguró que "nada, ni todo el dinero que pongan delante mío va a calmar el dolor que tengo, porque mi hijo no tenía precio, yo ya perdí, perdí todo y ya no tengo nada más que perder".

Susana contó que Fabián era su único hijo varón por lo que el sentimiento es más profundo y especial.

Aún así, con mucho dolor, pero firme entereza, aseguró que no se cansará de pedir justicia por su hijo, como por sus compañeros. "Pese a todo el dolor que siento, aun así, tengo que seguir luchando por mi hijo y junto a las demás familias por cada uno de los 44. Siento que soy la voz de él clamando justicia" dijo a la vez que recordó que son 9 los héroes jujeños que ya no están y que hoy les faltan a sus familiares, especialmente a cada una de esas mamás.

El próximo 15 de noviembre se cumplirán dos años de la desaparición del submarino, una fecha muy cara a los sentimientos de todo un país, pero más aún para las familias de los 44, quienes, al día de hoy, al igual que Susana aguardan el avance de la causa. "Estos dos años han sido de mucho dolor, a la espera de que la justicia actué. Por ahora está paralizada la causa por cuestiones políticas ya que no se sabe quién va a ser el futuro presidente. Lo único que se está haciendo es tomar declaraciones a los militares retirados. Nosotros seguimos pidiendo justicia y no vamos a descansar", aseguró Mendiola.

Las pérdidas son irremediables, pero el afecto y el cariño de los que quedan y necesitan también a esa mamá, seguramente ayudará a sobreponerlas al dolor. Las madres que, como Susana, vivieron la pérdida de un hijo, conocen el verdadero significado de la palabra mamá, porque pese a la ausencia viven en carne propia ese amor que trasciende y no tiene fin.