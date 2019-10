“Se habla poco de la abstinencia como método anticonceptivo”

Estuvo en la provincia de Jujuy tras ser invitado para brindar una conferencia la semana pasada en el salón del Colegio del Huerto. La charla se denominó "La Familia vs. el Nuevo Orden Mundial".

Es uno de los abogados que intervino pidiendo que se tomen acciones legales hacia el Gobierno de Jujuy en el marco del caso de la niña de 12 años sampedreña que le practicaron una cesárea.

-En relación a la ESI, ¿cuál es su análisis?

-La ESI es un programa creado en el año 2006 mediante la Ley 26.150 que impulsa la creación de diferentes programas a nivel nacional, luego cada provincia se puede adherir o crear su propia ley. Incita a que cada institución educativa pública o privada desarrolle un programa específico para dar en su establecimiento de manera transversal y en todas las currículas. En todas las edades, jardín, primaria y secundaria, hay cuadernillos que se deben aplicar de manera transversal en cualquier materia sobre educación sexual. A los pro vida nos sorprende mucho que esta ley se haya dado un año después de que a nivel internacional surja un marco de referencia sobre educación integral en sexualidad que está firmado por la gran cadena de clínicas abortistas. Eso nos sorprendió mucho. ¿Cómo puede ser que esta clínica que el año pasado promovió la legalización del aborto en Argentina, ya estaba instando a nuestro Estado a crear leyes de educación sexual integral hace más de diez años? ¿Qué relación tiene el aborto con la ESI y por qué le importa tanto eso a esta cadena de clínicas abortistas? Nos sorprende mucho todo esto, sabemos también que hay muchos políticos involucrados en esto, hay una interrelación.

-¿Cuál es la principal crítica del sector pro vida sobre la ESI?

-Lo que está mal es que esto se está implementando muy por encima de lo que la ley permite. Lo que a nosotros nos preocupa es como el Ministerio de Educación de la Nación, también los provinciales y los Consejos de Educación bajan línea para los colegios. Los gobiernos anteriores bajaban línea pero de una manera diferente, sin tanto impulso. Creemos en gran medida que cuando se implementa una ley con este impulso puede afectar el interés superior del niño que es primordial, la protección de su identidad y su integridad. También se avasalla en los derechos de los padres que tiene un respaldo normativo, en el artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos Humanos o el 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que mencionan que los padres tendrán derecho preferencial del tipo de educación que se les dará a sus hijos. Son normativas que siguen vigentes, por ello, incumplir con esas normas es incumplir con la Constitución.

-¿Qué acciones realizan al respecto?

-Lo que hacemos es luchar en base a eso, siempre depende de lo que haga la institución o el Gobierno en cuanto a la implementación de la ley. Intervenimos en los casos o los lugares donde dicha implementación pueda afectar la integridad psicológica, moral, ética o religiosa de los chicos y se avasalle por sobre la voluntad de los padres sobre el tipo de educación que quieren que se les de. En esos casos no solo hay un incumplimiento de la normativa local e internacional, es ahí donde la cuestionamos y reaccionamos. Presentamos notas junto a padres que dicen que no autorizan que se les enseñe a sus hijos sobre tales cuestiones.

-¿Qué se debería implementar en las escuelas sobre el tema?

-Hay muchas cuestiones que son necesarias hablarlas primero con los padres, citarlos para decirles lo que se va a hablar en la escuela y que no dependiendo siempre de las edades. No nos parece que se dicte de una manera transversal en todas las currículas y en todas las edades. Siempre depende de cómo se implemente pero cuando se enseña en jardines o primario se pueden generar afectaciones a la salud o psicológicas, eso nos preocupa. Después en la edad adolescente no tenemos mucho para decir, no nos parece algo descabellado que se enseñe. Pero sí nos preocupa con los más chicos, esto está relacionado con la ideología de género. No queremos que la ESI se implemente metiendo ideología de género. Si hay un tipo de educación sexual que se debería dar sería la que esté basada en valores de protección de la familia, de recuperación de la familia, defensa de los derechos de los chicos sobre el cuidado de su cuerpo, de saber decir que no.

En algunos lugares se hipersexualiza a los chicos, se fomenta a que busquen tener relaciones sexuales cuando en realidad debería ser lo contrario. Esa enseñanza es contraproducente. Lo que más me llama la atención es que, sé que cada caso puede ser distinto, cuando se habla de métodos anticonceptivos se habla muy poco de la abstinencia y no se menciona para no invadir mucho a las personas. Llama la atención porque es un método anticonceptivo, el más útil en cierta forma. Si alguien no quiere llegar al embarazo o a contagiarse de enfermedades, primero absténganse de salir con cualquiera y segundo traten de tener valores para ver con qué personas van a estar. Esa sería la forma más correcta de proteger a los menores.

-¿Cuál es su perspectiva sobre el aborto?

-Nosotros consideramos que en Argentina el aborto está tipificado como un delito. Nuestra posición es que el Código Penal todavía no ha cambiado el proyecto de legalización del aborto que fue rechazado, por eso sigue siendo un delito. Planteamos esa situación en cada conferencia, y hacemos hincapié en lo que es el derecho a la vida.

El derecho a la vida está respaldado por muchas normativas que fundan esta posición de que existe vida desde la concepción. La propia Constitución Nacional no dice en particular la palabra concepción, pero en el artículo 75 inciso 23, remarca la percepción del niño desde el embarazo. Y lo que todos se preguntan es desde cuándo comienza el embarazo, indudablemente comienza desde la concepción. La propia Constitución protege la vida del niño desde la concepción.

-¿Qué es la ideología de género y cuál es su impacto?

-Es una construcción social sobre el sexo que se hizo en los últimos años. Tiene que ver con el foco del mismo que dice que todo es relativo y diferentes corrientes del marxismo cultural que empiezan a generar una diferencia de géneros y sexos. Y una lucha de sexos que motivan en cierta forma a creer de que no existen únicamente dos sexos, sino que existen, avalado por Naciones Unidas, alrededor de 112 géneros.

-¿Qué diferencias hay entre orientación sexual e identidad sexual?

-Antes, por el tema de la orientación sexual lográbamos definir bien una persona heterosexual y una homosexual. Dentro de una hetero uno podría decir que es hombre y le gustan las mujeres, una homosexual puede decir que es hombre y que le gustan los hombres. En ese caso uno se da cuenta de que no hay ningún tipo de conflicto en la identidad de la persona, aquel homosexual sabe que es hombre pero su decisión de afecto o relación se encuentra orientada hacia una sexualidad en particular, su identidad es totalmente clara. La ideología de género se mete en algo que afecta, hay autores que hablan de trastornos que deberían ser tratados. Se enfocan en trastornos de la personalidad o identidad, son personas que están confundidas sobre su género y comienzan a generarse estas diferentes derivaciones de género. Hay estudios que tratan las cuestiones psicológicas en estos aspectos, hace mucho años esto era conocido como trastorno del género. Luego una presión social hizo que se considere como una disforia de género. El Estado con la ley de Identidad de Género, en vez de ayudar a estas personas, en vez de ofrecerles someterse a diferentes tratamientos y poder tratar todas estas complicaciones, hace todo lo opuesto y fomenta la aceptación de cada uno por cómo se siente. Pero hay autores muy importantes que dicen que esto es un trastorno que debe ser tratado y no una decisión moral que debe ser aceptada.