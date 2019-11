Expectativas en el turismo por el cambio de Gobierno

Cumplidas las elecciones generales, y ya atravesando la transición del cambio de Gobierno nacional, varios sectores se mostraron esperanzados en que las nuevas políticas asumidas por el Ejecutivo puedan apuntalar la situación de cada sector. Desde la Cámara de Turismo, señalaron como positiva la restricción de la compra de dólares por cuanto favorecería al turismo interno, y señalaron como necesario que se tomen otras medidas directas para fortalecer al sector, como por ejemplo la generación de obras de infraestructura.

Así lo manifestó la titular de dicha entidad, Graciela Millán, quien señaló que las medidas económicas que se han tomado en estos días son favorables al turismo, aunque reconoció que para muchos sectores no lo es. "Todo lo que sea relacionado a que se active el turismo interno y que se frene la salida de dólares, es positivo. Probablemente algunos sectores se vean perjudicados con las restricciones a la compra de dólar, pero por otro lado puede ser favorable para la reactivación del turismo e inclusive para que vengan turistas de afuera", señaló.

Respecto al cambio de Gobierno, Millán aseguró que desde la cámara esperan con amplias expectativas conocer al nuevo ministro que estará a cargo de la cartera de turismo. "No sabemos en manos de quién va a estar el turismo a nivel nacional y de qué manera se van a encarar esas políticas. Se habló en algún momento de que la nueva cartera podría ser de Deporte y Turismo, pero tampoco sabemos si va a volver a ser ministerio y si seguirá siendo secretaría. Hay muchas cosas que no están claras, pero igualmente estamos esperanzados en que se tomen medidas favorables al sector", dijo.

Aclaró que al estar atravesando una etapa de transición, los cambios no se van a dar de la noche a la mañana, pero esperan que el sector pueda volver a desarrollarse. "Hasta el momento no han habido muchas consultas, ni reservas para la temporada, hay mucha especulación todavía porque la gente no está confiada entonces hay una gran indecisión porque el mismo desconocimiento respecto a lo que pueda pasar a partir del 11 de diciembre, sin embargo, tenemos fe en la temporada", remarcó Millán.

En este sentido, también sostuvo que es necesario que se tome al turismo como una política de Estado, y que se implementen medidas concretas para hacer crecer al sector. Según dijo, "deseamos que el manejo del turismo sea realmente una política de Estado porque hasta ahora no ha sido así, ni siquiera en la provincia. Es necesario que el turismo se tome en serio, que se planifiquen medidas concretas como por ejemplo el desarrollo de infraestructura, sobre todo en provincias como la nuestra" dijo y puso como ejemplo el trabajo realizado por el intendente Raúl Jorge en la capital jujeña, "donde las obras que se hicieron nos permiten ampliar la oferta turística; la propia gente reconoce que hubo un crecimiento en la ciudad y Jujuy tiene todo por hacer".

Esperan buena temporada

Pese a la incertidumbre que todavía existe respecto a cómo será la nueva gestión de gobierno, Millán mostró buenas expectativas para el inicio del año entrante. "Estoy segura de que vamos a tener en enero y febrero una muy buena temporada, muy buenos carnavales y convencida de que, si empezamos a promocionar un poquito mejor nuestro turismo religioso, la demanda va a ser mayor. En Jujuy tenemos muchísimas oportunidades para hacer crecer el turismo; recién estamos dando los primeros pasos pero tenemos realmente mucho potencial", concluyó Millán.