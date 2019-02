La lucha de Edgar Vivar, el "Señor Barriga", contra el Alzheimer

Edgar Vivar, el recordado Señor Barriga de El Chavo del 8, está viviendo una complicada situación con una enfermedad que no solo lo afecta a él sino a su entorno: el Alzheimer.

En conversación con la revista mexicana TVyNovelas, Vivar habló sobre el tratamiento al que se somete para controlar los efectos de la enfermedad.

“Es un mal que no solamente destruye al que la padece, sino a todo el entorno familiar. La impaciencia de quien lo padece va más allá de la resistencia de los que están a su alrededor. Esta producción teatral apela a la tolerancia, al amor, al cariño”, dijo el actor de 74 años.

Si bien de por sí esta situación es dramática, todo se complica al recordar una entrevista a la misma publicación hace un año y medio en la que Vivar ya reconocía haber sido diagnosticado, mientras que ahora lo plantea como si fuese algo que no tuviera.

“En algún momento nos comentó que padecía esta enfermedad, ¿le teme?”, le preguntaron en la revista, a lo que él contestó que “hay deterioro normal con la edad. No sé cuántos años tengan, pero a los 70, cuando las personas no ejercitan la memoria, es muy probable que haya un deterioro, es una cuestión natural”.

En la misma línea, añadió que “he convivido con gente que enfrenta este padecimiento y trato de retrasarlo, porque tenemos que entender que el deterioro de las capacidades cognitivas, más allá de la conciencia, es el Alzheimer, entonces, todos acabaremos con ese deterioro en mayor o menor grado”.

Por otra parte, dijo que pare combatir la enfermedad intenta ejercitarse mentalmente. “Utilizo la mano izquierda para muchas cosas, en fin, pero invariablemente a todos nos puede llegar”.

Pese a que su memoria ya no es la misma que en su juventud, contó que está contento porque lo siguen contratando. “Me encuentro muy lúcido y estable. Tengo muchos proyectos, una película, obras de teatro, shows, etc.

Dentro de los próximos proyectos de Vivar se encuentra una película del género thriller de acción que se filmará en las Cataratas de Iguazú porque los productores son brasileños. Interpretará a un villano lleno de comedia.

“Luego de hacer esta película me voy a Paraguay, estaré por allá hasta mediados de mayo, y ya en junio me voy a Brasil, a Santa Catalina del Sur, porque voy a presentarme en la Comic Con, y les adelanto que me están coqueteando para hacer una temporada aquí de teatro, pero no sé”, dijo al mismo medio.

FUENTE: CNN CHILE