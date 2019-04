"Presiento" con Morat y Aitana se presentó hoy mundialmente

Morat lo ha vuelto a hacer, la banda colombiana ha vuelto a crear una pieza maravillosa que interpretan junto a Aitana, ‘Presiento’.

El tema habla sobre los comienzos inesperados de una relación y la lucha incansable para mantenerla aunque uno no esté tan seguro de que vaya a funcionar. “Puedes pensar, no es la mejor decisión pero me gustas tanto que voy a olvidar todos estos obstáculos y dejar fluir la mejor versión de mí, porque todo puede cambiar. Aunque no entendamos la razón, los amores suelen empezar de forma casual y no se necesita que el contrario sienta lo mismo, es decir, que sea recíproco de una vez, ya llegará”, dicen sus integrantes.

Cuentan que con ‘Presiento’ todo ha fluido, la colaboración con Aitana ha sido muy fácil, “se trataba de cantar con alguien muy talentoso, y a nosotros nos emociona sobre manera trabajar con artistas tan increíblemente especiales como ella”, comentaron.

Sobre Aitana

Aitana acapara el número 1 como artista femenina en España, genera un Disco de Oro cada dos semanas, acumula 10 Discos de Platino y 3 Discos de Oro, es la artista más vista y escuchada en digital del 2018, ha roto récords históricos de views con su último trabajo, ha sido número 1 con todos sus singles. Con este palmarés de éxito y cifras tan vertiginosas, hasta ahora nunca vistas en un nuevo artista en su primer año de carrera, y qué mejor modo de rematarlo que presentando “Presiento” junto a Morat, cuyo recorrido, tanto en España como en Latinoamérica, es el propio de una banda consolidada con multitudinarios conciertos sold-out en España, México, Argentina y, en resumen toda Latinoamérica, toda una serie de llamativos hitos que visten a Morat con esa pátina de las bandas que se hacen a sí mismas.