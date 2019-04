Hallaron dos granadas "Mortero" en un baldío

El miércoles pasado los efectivos del Cuerpo de bomberos procedió al levantamiento de un artefacto explosivo que fue hallado en inmediaciones del barrio Bajo La Viña de nuestra ciudad.

El artefacto estaba en la vía pública, en un baldío adyacente al Río Grande y los vecinos alertaron sobre el hallazgo a los efectivos de la Brigada de Investigaciones y al Cuerpo de Bomberos que acudieron de inmediato.

Los efectivos secuestraron el explosivo y lo destruyeron, pero informaron a nuestro medio que desconocen quien los tendría en su poder y lo dejó en la vía pública.

Al respecto, dieron a conocer a la sociedad el protocolo de intervención, por parte de los efectivos de la mencionada División, se activó luego de recibir la alerta.

Los efectivos policiales se constituyeron en el lugar, donde le hicieron entrega voluntaria de los artefactos explosivos, procediendo al levantamiento y traslado de "dos granadas tipo Mortero" de calibre 81 mm, que al momento de ser manipulada se encontraba activo, debido a que conservaba todas sus partes intactas. Seguidamente, se solicitó la destrucción controlada del Artefacto a los fines de neutralizar el mismo.

Por otra parte, desde Bomberos recomendaron a la ciudadanía en general, que ante el hallazgo o que tengan noticias de un artefacto explosivo de cualquier característica, informen inmediatamente a los teléfonos de emergencias 911 o se comuniquen directamente al 100 105 o 388-4237761 Central de Alarmas de Bomberos.

Y de ésta manera establecer los Protocolos de Intervención de la División Explosivos, que es no tocar, no mover, no levantar, no permanecer en el lugar, que representan un "alto riesgo", pudiéndose activar o detonarse de manera accidental, corriendo riesgo la integridad física de los presentes.