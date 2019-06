Un nene con autismo ofrece su bicicleta para que le devuelvan a su perro

Leonel tiene 11 años y busca desesperadamente a su perro, que se perdió hace un mes en Río Gallegos. "Te extraño, todos me preguntan si te encontré y les digo que no", le escribió en una carta.

Leonel, un nene de 11 años que vive en Río Gallegos y tiene autismo, tiene como su más grande apoyo desde sus cinco años a su perro Tito, un caniche gris que era su mascota, su amigo, su compañero y, como hasta llegó a decir él cuando era más chico, su "hijo".

El martes 7 de mayo, Tito se perdió durante un paseo al mediodía mientras Leo todavía estaba en el colegio por la calle Banciella, entre Santa Fe y 20 de Julio, cerca del Boxing Club de la capital santacruceña.

"Lo sacamos a pasear como siempre, con las otras tres perras que tenemos. Ellos corren, van y vienen y cuando les das la orden, vuelven todos y entramos al departamento. Cuando dijimos 'vamos', vinieron las perras y no vimos a Tito. Nos volvimos porque pensamos que se había quedado atrás oliendo algo", cuenta a Infobae Noemí, la mamá de Leonel sobre ese día. "Fue cuestión de segundos. Lo empezamos a buscar por el barrio y no lo encontramos más".

A Leonel se le partió el corazón. Hicieron carteles, los pegaron por toda la ciudad, hablaron con los medios de comunicación locales, lo publicaron en redes sociales. Pensaron que era cuestión de horas pero no hubo caso: hace un mes que no tienen ninguna novedad.

Sospechan que en un momento de descuido alguien lo levantó y se lo llevó. Tito siempre volvía, pero es muy sociable y no ladra nunca, porque esas son las características que necesitaba Leonel en una mascota. "Estaba preparado para darle calma", define su mamá.

"Nosotros tenemos perros en casa, pero Tito es de él, están juntos desde que él tiene 5", explica Noemí sobre la importancia de la mascota para su hijo. "En ese momento Leo hacía ausencias, entonces necesitaba la estimulación del perro para poder salir. Jugaba con él, se acercaba y Leo se conectaba. Desde ese momento que Leo dormía con Tito, jugaba con Tito, iba a la escuela con Tito, lo llevaba a las terapias. Todo era más fácil si estaba Tito. Cuando Leo se enfermaba, el perro no salía, se quedaba con él y no quería ni salir".

Siempre les costó estar alejados, cuenta: "Leo siempre se va derivado a Buenos Aires porque acá no están los especialistas que necesita, y cuando se iba lo extrañaba tanto que hacían todo el tiempo videollamadas. Cuando volvía era un apego tremendo, se acostaban juntos por horas porque se extrañaban mucho".

Su mamá dice que están perdiendo las esperanzas porque siempre que les avisan de algún perro perdido nunca es Tito y ya pasó mucho tiempo. Leo incluso comenzó a hacer dibujos tristes en los que están él y su mascota con lágrimas en los ojos con mensajes para él. "Un mes sin verte, Tito. Te extraño, nadie te encuentra. Todos me preguntan si te encontré y les digo que no", escribió. En su clase de taekwondo también grabó un video junto a sus compañeros para pedir ayuda.

Hace unos días, Leo escuchó a su mamá hablar con uno de sus hermanos, que le preguntaba si no era mejor ofrecer una recompensa económica para encontrarlo más rápido. "Hijo, no tengo plata para una recompensa", le había contestado ella. Entonces a Leo se le ocurrió ofrecer su bicicleta: "No me importa regalar la bicicleta si vuelve Tito".

Mientras tanto, Leonel quiere saber cómo está, además de dónde: "Está preocupado porque Tito solo come alimento balanceado y si no, no come. Tiene miedo que se enferme, si tiene para comer, si lo llevaron al veterinario, si le van a cortar el pelo".

"Para él es muy difícil entender que no va volver. Necesitamos saber si está vivo o muerto para que él sepa si no va a volver", suplica Noemí. "Para muchos es un perro, pero para Leo es muy importante. Necesitamos que vuelva a casa. Un montón de personas nos ofrecieron perritos, la gente es muy solidaria. Pero el tema es Tito. No sabemos qué más hacer".

