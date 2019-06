Caso Ivuj: cuatro detenciones y varios audios reveladores

Ya son cuatro las personas detenidas acusadas de ser los supuestos gestores y reclutadores de personas, a las que les ofrecían adjudicaciones de viviendas del Ivuj a cambio de una determinada cantidad de dinero que variaba entre los 6 y los 20 mil pesos, según la urgencia del interesado, en un hecho que conmovió a toda la comunidad jujeña.

Se trata de la militante de la Unión Cívica Radical Silvia Lemir, una mujer que durante el 2005 estuvo involucrada en hechos de similares características y que junto a una pareja de apellido Morillio - Miralles, quedaron imputados, al igual que el empleado del Ministerio Público de la Acusación Manolo Farfán.

El pasado 30 de mayo, el fiscal titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública, Aldo Hernán Lozano, promovió acción penal en contra de Farfán por la supuesta autoría de "fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (varios hechos) en concurso real", luego de recepcionar un cúmulo de denuncias de personas que habían sido damnificadas. En esas circunstancias se detuvo al empleado del MPA y se secuestró una importante documentación de interés para la causa.

Tal como lo había adelantado El Tribuno de Jujuy, los investigadores estaban detrás de otras personas que habrían actuado en complicidad de Farfán y en las últimas horas salieron a la luz audios de un grupo de WhatsApp, que las personas ahora imputadas habían creado para informar sobre estos tipos de maniobras que estarían "gestionando" para las supuestas adjudicaciones de las viviendas.

Según la investigación, una voz que sería de Claudio Rolliero habló al grupo de WhatsApp creado para contactar a los supuestos beneficiarios de las viviendas. "Buen día señores. Recién estamos saliendo con Maridel (Millares) del Instituto de Viviendas. Quiero que entiendan que esto no es simple. Las 540 viviendas que ya están ubicadas, que son Alto Comedero, Constitución, Ciudad Cultural, Los Perales, Huaico, San Pedrito. Son 540 viviendas. Les vamos a estar avisando, porque los vamos a ir separando en horarios a cada uno, qué día y qué horario les corresponde venir (a firmar las supuestas adjudicaciones). Tengan paciencia. En el transcurso de la semana vamos a sacar esto y lo vamos a solucionar para firmar todo".

En otra secuencia de los audios, se escucha la voz de quien sería Silvia Lemir, quien se dirige al mismo grupo de WhatsApp: "Primero quería pedir disculpas a las personas que están esperando para la firma de la vivienda. Les quería explicar que tuvimos algunos inconvenientes. Ya están hechas las resoluciones, ya están hechas las escrituras. Estamos esperando algunos datos que nos faltan de ubicación nada más. Les pido que, por favor, tengan un poquito de paciencia. Esto fue un tema político" y sin titubear destapó una realidad que causó una profunda indignación en la opinión púlbica. "Hay personas que están hace diez años esperando una vivienda y ustedes tienen la posibilidad de acceder a una en poco tiempo. Aquí no se les cobró nada. Solamente se les cobró un trámite. Si ustedes tienen alguna desconfianza o algo o precisan que se les devuelva el dinero, se lo hace inmediatamente".

Como si esto fuera poco, marcó el territorio y les hizo saber a los damnificados su posición y su avidez en el tema. "Hay personas que quedaron afuera esperando y ustedes tienen la posibilidad de acceder. Entonces les pido un poco de paciencia. Se les estará informando para que pasen a firmar por casa de Maridel (Millares)". Y luego como burlándose de las personas que confiaron en ellos, la mujer dijo "Queremos que nadie tenga problemas. Que todo sea legal, todo sea transparente. Mañana a primera hora voy a estar pasando un listado así ya firman y solucionamos este problema. Mil disculpas a todos", dijo.

El quinto cómplice, el apuntado

BARRIO SAN CAYETANO / EN ESTA VIVIENDA DE PALPALÁ SE RECLUTABA A LAS VÍCTIMAS.

La causa que cada día acumula más damnificados llegaría al centenar de personas que hicieron entrega de un dinero a estos falsos gestores. Si bien todo se tramita bajo un estricto hermetismo, nuestro diario pudo saber que la quinta persona apuntada sería el primer nudo de esta maraña de corrupción, que no hizo otra cosa más que aprovecharse de la desesperación de personas que evidentemente harían cualquier cosa por acceder a la adjudicación de una vivienda.

No se descarta que el ideólogo de estos repudiables hechos sea empleado del organismo y con conocimiento de causa, ideó cómo embaucar a estas personas, pidiendo dinero a cambio de una adjudicación.

Desde el primer momento Ivuj aclaró que no cuenta con gestores ni intermediarios para las adjudicaciones de viviendas, que a estas se las hace a través de sorteos televisados y las inscripciones son permanentes en distintas partes de la provincia.

Hasta el momento hay cuatro personas imputadas y 18 hechos comprobados por el fiscal Lozano, pero se continúan recepcionando denuncias y podría agravarse la situación procesal de estas personas, que pergeñaron cómo engañar a una importante cantidad de personas, jugando con la ilusión de ellos, de entregarles una vivienda cualquier punto de la ciudad o de la provincia a cambio de la entrega de dinero.