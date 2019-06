Rivarola no será candidato a diputado nacional

El presidente del Partido Justicialista - Distrito Jujuy, Rubén Armando Rivarola, afirmó ayer que no será candidato a diputado nacional por esa fuerza que integrará el Frente de Todos, y dejó abierto el juego para otros dirigentes.

El reelecto diputado provincial dijo que le ofrecieron esa candidatura desde el Partido Justicialista nacional, pero señaló que prefiere quedarse en Jujuy y respetar la voluntad del pueblo que lo eligió para seguir siendo legislador local.

Después de muchas especulaciones y dudas, finalmente el propio Rivarola confirmó que no aceptó ser candidato a diputado nacional por Jujuy, cargo que ya ocupara anteriormente.

Además, expresó que los dirigentes que aspiren a ser legislador nacional se pueden presentar, "no va a haber problemas", indicando que si se logra un acuerdo se acompañará desde el partido.

El legislador dejó en claro que "prefiero respetar la voluntad de los jujeños que me puso en la Legislatura provincial y defender a los ciudadanos desde ese lugar".

Por otro lado, reiteró que "desde el Partido Justicialista vamos a apostar a ser una oposición constructiva y no destructiva, ya que lo bueno para la provincia debe ser acompañado y lo que no, será discutido".

Asimismo, el diputado Rivarola afirmó que "seguiré trabajando con el objetivo de conseguir lo mejor para la provincia, de cara a las próximas elecciones de agosto y octubre". Ante esto, confirmó que "voy a acompañar a quien sea el candidato, pero creo que tiene que haber lista única y que todos los dirigentes apoyen a la misma para conseguir la victoria".

En otra parte de la conferencia de prensa, confirmó que desde Buenos Aires le pidieron que él sea el candidato a diputado nacional, pero que no aceptó. "Desde el justicialismo nacional me dijeron que tenía que representar a Jujuy y les dije que no, porque me siento bien en Jujuy y quiero seguir trabajando por mi provincia desde aquí".

"No hay bendecidos"

El actual vicepresidente segundo de la Legislatura también reveló que no hay ningún bendecido para Jujuy y que esa etapa de elegir a dedo a los candidatos se terminó. "No hay ningún bendecido en la provincia para ocupar el cargo de diputado nacional, ni tampoco un mensaje de apoyo desde Buenos Aires para algún dirigente en particular, el que quiere ser tiene las puertas abiertas para hacerlo y solo espero que todos trabajemos para el mismo candidato".

Por último, Rivarola se refirió a los dirigentes que en las últimas elecciones se postularon por afuera del Partido Justicialista. "El que se fue, se fue y no va a competir por el PJ. Ellos verán dónde juegan y con quién, pero aquí para poner un candidato u opinar sobre un apellido histórico no tienen lugar", finalizó diciendo Rivarola.