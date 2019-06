Grandes diferencias en los precios de frutas y verduras

Por Luis Caraballo

Los precios de frutas y verduras que se manejan tanto en los supermercados como en los mercados municipales y en las ferias tienen una gran diferencia. En algunos casos la diferencia que se registra para el mismo producto llega hasta los 40 pesos.

Es que la disponibilidad de venta no es la misma en uno y otro lugar, al igual que la provisión. Algunos mercados municipales son específicamente de verduras, frutas y carnes distribuidas en puestos habilitados, mientras que los "súper" presentan mayor variedad de artículos, y de más elaboración.

Muchas veces, la gente elige los puestos de ventas ubicados en las afueras del casco céntrico, es decir los mercados y ferias, debido al bajo costo que pueden tener a disposición. Sin embargo, los grandes centros de compras también presentan las mismas diferencias a su favor en algunos productos de sus estanterías comerciales.

En un relevamiento de precios que realizó El Tribuno de Jujuy por los lugares de ventas de frutas y verduras, pudo observar que los valores que se manejan son dispares entre un establecimiento de venta y otro, y la diferencia puede superar, en algunos casos, hasta los 40 pesos.

En el Mercado de Concentración y Abasto los valores que se tienen en cada puesto de venta por kilo o docena son de: arveja $30/kg, cebolla $25/kg, limón $30, mandarina (por docena) $30, manzana roja $40 y verde $50/kg, morrón verde $30/kg, naranja (docena) $40, palta $200/kg, papa $20, tomate $40/kg, uva $70/kg y zapallito $20/kg.

En los supermercados los precios que están establecidos por kilo son: papa $42, cebolla $49, limón $29, remolacha $39, palta $249, mandarina (por docena) $35, manzana roja $52, manzana verde $69, naranja (docena) $45, pimiento verde $49, tomate $62, zapallito verde $39, el atado de acelga $26, arveja $35 y uva $80.

Todos los productos que se pudieron observar y comparar entre los puntos de ventas, en el mercado municipal la mayoría es más barata que los supermercados. En ninguno de los dos se vendían frutillas, debido a que no es fruta de estación.

Mantienen ventas

Una de las consultas que se realizó a los puesteros del mercado es sobre las ventas que vienen teniendo en los últimos días respecto a los valores que tienen establecidos para las compras de verduras y frutas y las pocas promociones que tienen.

Al respecto, puesteros del exMercado de Abasto ubicado sobre calle José de la Iglesia, comentaron que las ventas se están manteniendo, a pesar del precio estacional que tienen las frutas y verduras y por el lugar de dónde provienen.

Jorge Martínez, dueño del puesto número 29 ubicado en ese mercado municipal, sostuvo que "en la situación que estamos, estamos medianamente bien, no bien. La gente sale a buscar comida, o sea, es una cosa que es de primera necesidad, y hay venta. Los precios no son tanto de estación, sino de acuerdo a la demanda y hay veces que es verdura o fruta de época, porque cuando no lo es sube de precio. Cuando hay en abundancia, baja. Por eso es la variación de los precios que por ahora se maneja".