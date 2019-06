Jaime Dávalos por Pucho González, "Siempre poeta"

Siempre pensando propuestas con contenidos, esta vez Pucho González propone "Siempre poeta". A través de su música, mañana el cantor y compositor Pucho González estrena el espectáculo que ideó para homenajear al poeta salteño Jaime Dávalos, trascendental en la música y la palabra folclórica del Noroeste Argentino.

Pucho González convocó a la cantora Mónica Pacheco para este recital, porque su familia fue muy allegada a Dávalos.

Para tal presentación, contará con el acompañamiento musical de Adrián Témer y como invitada especial a la cantora Mónica Pacheco. La cita es a las 23 en el resto bar de Senador Pérez 228.

"Le puse "Siempre poeta" en relación a una zamba que le compuso Néstor Cabeza con Juan Carlos Saravia a Jaime Dávalos, donde lo nombran como el gran poeta salteño", explica Pucho en conversación con El Tribuno de Jujuy. Y continúa explicando por qué lo eligió para este homenaje, que implica un recital con sus obras: "Él describe los paisajes como nadie -y lo parafrasea con admiración- "hombre, barro humano de pureza animal, amas la noche y la luna como un toro enceguecido" y tiene tal bagaje de conocimiento de las regiones de nuestra Argentina, que le ha escrito con la misma empatía al hombre que está en la Puna, como al isleño del Río Paraná, y eso a mí me impresiona", dice el talentoso Pucho, un estudioso de los poetas, más allá de la riqueza que de sus composiciones propias.

"Me emociona ver cómo con las letras logra sacar la esencia de esa gente, porque uno puede ir y conocer los lugares, pero como decía Atahualpa (Yupanqui), "para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás", explica Pucho. También comentó que la invitada, Mónica Pacheco, tiene mucho para contar sobre Jaime Dávalos, porque fueron muy conocidos de su familia en Salta, de sus padres sobre todo, y seguramente va a aportar muchas anécdotas de la vida del poeta.

Los compositores

Pucho homenajea a Dávalos, y sin dudas lo atrae la pasión que los une más allá de las generaciones, la de crear, componer, decir con versos. Y entonces, hablamos de ese don, "hay varias maneras de escribir. Yo por ejemplo, necesito haber tenido una vivencia para escribir, y hay gente que lo hace como una máquina, se sienta y escribe. Las dos formas son válidas. Por ahí valoro más la de la experiencia, porque es un alma sufrida que cuenta una historia", confiesa.

"En definitiva es la sensibilidad del poeta", dice, y entiende que hay épocas y tiempos especiales, que se combinan como en el tiempo de Dávalos "estaban también (Manuel) Castilla, (Fermín) Perdiguero; o en Rosario, en el tiempo de la Trova Rosarina; o (Armando) Tejada Gómez con Tito Francia y la movida con Mercedes Sosa en Mendoza. Se genera un polo cultural cuando coinciden creadores, tiempo y lugar, y eso estoy viendo en Jujuy y me encanta. Tenemos una cantidad de jóvenes que están generando cosas nuevas y no sólo en la música, sino en la pintura, en el teatro, y dentro de la música, no sólo folclore sino también rap, trap, etc. Y de toda esa mezcla, donde todos se comparten cosas, tiene que salir algo bueno", aseguró.

Proyectos para este año

Pucho González dice que este espectáculo tiene pedidos de Tucumán, así que posiblemente salga de gira, y también por el interior de Jujuy.

Además, junto a Gonzalo Morales, ya está preparando un nuevo disco, con temas que fueron naciendo de una nueva etapa de Pucho como compositor. "En estos últimos tiempos, compuse mucho junto a otros creadores, antes siempre había compuesto solo. Me junté con Adrián Témer, Mauricio Rivero (Copleros), Gonzalo Morales, con Roberto Ternán, Rubén Cruz de Tucumán, y salieron composiciones en las que en algunas hago la letra, y en otras la música", contó.

El disco estará listo a fin de año.

