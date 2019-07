"El trabajo que todos hacen es realmente muy valioso"

El ganador del Global Teacher Prize o premio al "Mejor maestro del mundo" otorgado por la Fundación Varkey, Peter Tabichi, brindó en Jujuy una clase magistral en instalaciones de Infinito por Descubrir. El sacerdote franciscano, profesor de Ciencias y Matemáticas, dicta sus clases en la Keriko Secondary School de Pwani, Kenia (África).

La ministra de Educación Isolda Calsina, presente en el acto de ayer, por resolución ministerial resolvió declarar de interés educativo la visita a la provincia, del docente Peter Tabichi. La clase magistral estuvo destinada a las autoridades ministeriales, directivos y docentes como una posibilidad para generar inspiración. También estuvieron presentes Agustín Porres, director regional de la Fundación Varkey Argentina y Graciela Calzada, coordinadora del Centro de liderazgo e innovación educativa de Jujuy.

Porres dio la bienvenida al mejor maestro del mundo, señalando entre otros conceptos que "es un ejemplo vivo de la importancia de la educación; de cómo la educación puede transformar la vida de los chicos. Hoy tenemos ese regalo de encontrarnos con un testimonio vivo de lo que queremos hacer todos los días. El camino de todos los que estamos en educación es mejorar un poquito todos los días. Entonces, hay que abrir los oídos y el corazón a recibir de Peter algo que mañana podamos llevar a las aulas".

Por su parte Peter Tabichi, acompañado de la traductora Liliana Chávez, luego de agradecer haber podido estar en la provincia, comentó cómo fue que luego de haber perdido a su madre -con quien tenía un estrecho vínculo- creció con muchas carencias junto a su padre a quien reconoció como una persona con muchos valores muy arraigados que lo supo guiar y contener para que con un denodado esfuerzo pudiera cursar la primaria, el nivel secundario y la universidad para recibirse de profesor de Ciencias y Matemáticas siendo además sacerdote franciscano.

Entre sus conceptos más salientes, Tabichi dijo que "es Dios quien hace que todo sea posible, que todo brille y que todo sea posible en nuestras vidas. También quiero agradecer a la Fundación de Sunny Varkey por este premio que es para representar lo que hacen los docentes. Lo más importante de esto y que quiero dejar en claro es que se trata de reconocer lo que hacen los docentes".

Agregó que "cuando me otorgaron este premio y lo recibí pude recordar y soy consciente de todos los desafíos que atravesamos en todos y en cada lugar del mundo, y cuando veo este premio, no veo oro, lo que veo son desafíos. Y de qué se trata todo esto. Es poder ver el potencial que tienen, de poder transformar sus vidas y apreciar ese potencial. Tenemos que saber que en cada desafío que afrontamos está también la oportunidad, la posibilidad de transformar la sociedad. Esto también me recuerda mucho y que son las enseñanzas y las prédicas franciscanas, y hablo de la humildad y la simplicidad. Y muchas veces pienso que este premio se lo merecen todos y cada uno de esos docentes, de esos alumnos que han trabajado mucho en muchas escuelas y también por supuesto en mi escuela".

Recordó que Jesús es el mejor docente señalando que "tratemos de vivir una vida en la que sigamos sus pasos y respetemos sus enseñanzas para valorar y respetar también a toda la humanidad. Una vez más rescato que acá en la Argentina tenemos entre ustedes grandes y valiosos docentes. Atraviesan tantos desafíos y dificultades y a pesar de eso continúan trabajando y esforzándose. Lo que les pido encarecidamente es que no se rindan que no bajen los brazos, que continúen trabajando y esforzándose para lograr transformar la sociedad. El trabajo que todos hacen es realmente muy valioso, muy amplio, muy vasto porque es a través de la educación por medio de la cual vamos a poder cambiar y transformar nuestra sociedad".

"No siento que haya llegado a la cima; sé que todavía me queda mucho por hacer", dijo.

Vocación

La clase concluyó con preguntas de los docentes presentes, oportunidad en que también el niño Matías Ulises Benítez Panire de segundo grado de la Escuela Nº 266 “Provincia de Catamarca” de la localidad de Río Blanco, preguntó a Peter Tabichi qué querían ser sus alumnos, porque él quería ser médico cardiólogo y tener hijos.

La ministra Calsina consideró un gran honor haber escuchado el testimonio de Tabichi, “un docente de vocación auténtica, quien a partir de su humildad y pasión por la verdad y por el bien, trabaja intensamente, siendo un ejemplo de resiliencia para su ciclo”.