Temas que preocupan a los jóvenes y su opinión

Pensar y escribir. La consigna de la profesora de Lengua Candi Vaca Jurado para que los estudiantes de 4º 6º, turno mañana, del Bachillerato Provincial Nº 2 "Gobernador Jorge Villafañe", realicen producciones. Y así después de elegir temas e investigar escribieron cartas de lectores. Ellos lo dicen todo sobre las cuestiones que les preocupan.

¿Autoestima o narcisismo?

La Real Academia Española define narcisismo como la conducta o manía típica del narciso. Este adjetivo proviene del personaje mitológico "Narciso" y hace referencia al hombre que se precia de hermoso o está enamorado de sí mismo.

Según el diccionario, autoestima "valoración, generalmente positiva de sí mismo" es un sustantivo que tiene género femenino: la autoestima, una gran autoestima.

Los conceptos son bastante claros. El gran problema es que, en la sociedad hipermediatizada, se confunde autoestima con narcisismo.

El saberte amado y comprendido es un producto de la autoestima que se construye en la relación familiar, en cambio el narcisismo es el resultado de la valoración excesiva del yo, por lo cual necesita más atención, y busca a través de las redes la admiración de sus seguidores.

Creo que durante la adolescencia es beneficioso cultivar con prudencia el "ego", esto ayuda a los jóvenes a sobrellevar la tormenta de la juventud. Sin embargo, tanto la gente que nunca se siente especial, como la que se siente siempre especial constituye una amenaza para ellos mismos y para los demás.

Lo que hay que cultivar es precisamente la autoestima. Que se consigue con cariño, apoyo, atención y límites. Solo una autoestima marca la diferencia entre los "millennialls" (personas nacidas entre 1980 y el 2000, caracterizadas por el descontento y la desconfianza), de las generaciones posteriores enfocadas en el éxito.

Hay una cita de Sócrates que dice: "Los niños de hoy en día (siglo V antes de Cristo) son unos tiranos. Contradicen a sus padres, engullen la comida y tiranizan a sus maestros". El narcisismo siempre ha existido. Los niños de hoy en día son muy narcisistas y tienen muy baja autoestima.

Los padres deberían dejar de alabar a los niños sin ningún logro, premiando el esfuerzo como algo imposible, y sería mejor apoyarlos para subirles la autoestima, para que puedan valorarse y construirse como seres humanos con valores y principios.

Ignacio Tolaba 4º 6º

El narcisismo

El narcisismo comienza cuando somos niños, con la educación de los padres, cuando le hacen creer a su hijo o hija que todo gira en torno a él o ella, cuando todo lo que hace y piensa tiene importancia si se refiere a él. El narcisismo siempre ha existido y siempre lo hará. Nosotros los jóvenes usamos las redes sociales para dejar nuestras huellas. Queremos mostrar hasta lo más íntimo, buscando la aprobación de los demás. Y en ese afán no solo mostramos nuestra intimidad sino que estamos perjudicando nuestra seguridad, porque si, las redes nos abren las puertas del mundo, pero no sabemos con qué tipo de personas nos podemos encontrar.

El uso de las redes exacerba esta manía de la juventud de buscar el "like" por cada cosa que se comparte o se publica o se dice y cuando esto no sucede provoca frustración porque creemos que si no tenemos demasiadas reacciones no conseguimos la aprobación de las personas. Esta actitud es típicamente narcisista. Entonces ¿qué hacer?

Creo que en este derrotero comunicativo hemos perdido la habilidad de dialogar con sentido, con las personas a las que realmente les importamos. Es importante el diálogo con nuestros padres, recuperar el valor de la convivencia, que los padres enseñen a sus hijos los pequeños valores que forman a una buena persona.

Daniela Alemán

4º 6º

Adolescentes y redes sociales

Gracias al avance de la tecnología y la complejización de las aplicaciones se ha generado una nueva clase social denominada "Generación Z", a la que se clasifica como cien por ciento digital.

Esta nueva masa social no puede vivir sin la tecnología y más precisamente sin el celular. Son adolescentes que palpitan al ritmo de un artefacto que va adherido a sus impulsos, se toman fotografías y accionan los "me gusta" como una inyección de autoestima.

Son jóvenes que viven pendientes de lo que sus seguidores en las redes puedan decir de ellos.

Crean usuarios en donde tienen la oportunidad de construir una identidad falsa. Usan aplicaciones como Instagram, como un modo de proyectarse en la sociedad de la estética creando una versión idealizada de sí mismos, que nada tiene que ver de cómo son en realidad.

Esto daña no sólo el concepto que podemos tener de la otra persona, sino también lo que yo considero como verdadero para mí. Nos aleja de lo que realmente es importante y auténtico, como nuestra familia y nuestros amigos.

Entonces... ¿Se debe dejar de usar el celular? Tal vez sea una utopía, pero ¿por qué no librarnos de una versión ideal de nosotros mismos y ser felices?

Navajas-Rivera

4º 6º

El amor se muere, nos cuesta cuidarlo

Hoy en día las relaciones exaltan un sentimiento mediante cosas materiales. El amor para mí se perdió porque no se puede aceptar a la otra persona por lo que es. Por otro lado, está la inmadurez de las actitudes que desgasta la relación. No puedes terminar con tu pareja por el simple hecho de que uno de ellos necesita estar con sus amigos. Toda relación se basa en la confianza y en el tiempo que le dedicas. Pero no eres dueño de su vida. No puedes obligar a tu pareja que deje a sus amigos, prohibirle hablar con ciertas personas, impedirle salir porque no ha pedido permiso. Para rescatar el amor hay que dedicarle confianza, comprensión y respeto. He visto parejas que ni se respetan ni se aman. Están juntos porque hay un hijo de por medio. Fingen amor por el bien del hijo pero no son felices. Amar es construir y defender el amor es un reto. Las personas que logran esto experimentan esa sensación de felicidad. ¿Cómo amamos los adolescentes? Al amor lo sentimos de diferentes maneras, física y mentalmente, el amor sentimiento, el amor emoción. Cómo explicar cuando te quedas asombrado porque se te eriza la piel cuando ves a esa persona...sí, sí hay amor adolescente. Existe. Solo que no sabemos cuidarlo o valorarlo por falta de madurez. Tuve experiencias en las cuales realmente me enamoré y amé muchísimo pero todo terminó. Luego de un tiempo pude darme cuenta de que ese amor era solo sexo, nos refugiábamos en mentiras solo por el placer de la piel. Hoy en día es lo usual, lo más común entre los jóvenes. Y esta confusión mata el amor. El amor es tan bonito. Llega libre, y podés sentirlo y expresarlo de mil maneras. Pero nos cuesta cuidarlo, protegerlo y nutrirlo.

Hugo Espinosa 4º 6º Bachillerato Provincial Nº 2

El héroe de mi vida

Tengo un héroe de carne y hueso, con sentimientos, emociones. Es una persona dramática, fuerte, confiable, sincera, organizada, alegre, amable, amorosa, humilde y creativa. Él me hizo ver que aunque la vida es dura, todo se puede. Me enseñó a usar los patines, a cambiar una llanta. Son actividades que me parecían tan difíciles pero mi papá se pone en la tarea de demostrarme que soy capaz de lograr todo si quiero.

Él es un hombre que me hizo experimentar el triunfo. Es el hombre que siempre estará ahí para ayudarme sin importar la edad que tenga, sin importar la distancia y los años que hayan pasado... siempre estará ahí cuando lo necesite. Este es mi héroe cotidiano del día a día.

Ser padre no es fácil, todos aprenden sobre la marcha y esperan hacer el mejor trabajo posible. Mi padre aprendió conmigo y debo decir que soy una excelente maestra.

Nunca olvidemos que nuestros padres nos estarán respaldando y apoyando en actividades que emprendamos con decisión y entusiasmo. Y que podamos decir sin miedo a equivocarnos: “El mejor héroe de mi corazón es mi padre”.

Ayelén Calizaya

4º año 6º división

El aborto, uno de los temas más polémicos de la sociedad

El aborto se define como la interrupción y finalización prematura del embarazo, en un sentido más amplio es el malogramiento del proceso vital del feto, y es uno de los temas más polémicos de la sociedad de nuestro tiempo. El tema del aborto genera importantes controversias debido a que involucra aspectos relacionados con los derechos humanos, el derecho a la vida y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, con las leyes y la política, con los valores éticos, morales y religiosos y el contexto cultural respecto de la femeneidad y las condiciones socioeconómicas. Son ideas que complican una realidad que de por sí es muy delicada. No me gustan las leyes que normatizan el aborto.

Las leyes deberían existir para solucionar los problemas de pobreza, de violación sexual. Leyes que se anticipen a esta situación. Yo pienso que el aborto necesita de una ley pero que tenga en cuenta a la persona, a la familia y por sobre todo que respete la vida. La sociedad necesita de padres que dialoguen con sus hijos, que no esperen que sea la escuela la que actúe en nombre de ellos. El tema de la sexualidad y la paternidad responsable debe ser tratado por la familia, para evitar tantos embarazos adolescentes.

Samuel Aguirre 4º 6º