Roban armados 20 mil pesos a una empresa local

Un fuerte operativo policial se registró en la mañana de ayer luego de que dos malvivientes asaltaran una empresa local.

Vecinos del barrio Gorriti se quejan por los constantes hechos de inseguridad que se registran en esa zona comercial.

Fuentes policiales afirmaron que el hecho se registró en el barrio Gorriti donde funcionan las oficinas de una empresa de transporte, al que habrían llegado dos individuos portando sendas armas blancas con las que amenazaron a los empleados.

El hecho se habría concretado en unos pocos minutos y los malvivientes de acuerdo al decir de los empleados y testigos que habrían presenciado el hecho delictivo se movilizarían en una camioneta relativamente nueva.

El Tribuno de Jujuy en dialogó con los testigos que se encontraban en inmediaciones del local afirmaron que el rodado no tenía puesta la "chapa patente" aunque los mismos pudieron realizar una detallada descripción del mismo a los detectives que llegaron hasta el lugar de la Brigada de Investigaciones de la Provincia.

Sobre los hechos

Fuentes policiales indicaron que serían dos las personas que se presentaron en el lugar y quienes se habrían logrado fugar con la suma de veinte mil pesos del lugar con rumbo desconocido.

Asimismo, manifestaron que en todo momento habrían actuado de manera sumamente agresiva pese a que los empleados no se negaron ni se resistieron al atraco.

La suma de dinero sustraída no pudo ser corroborada como consecuencia de que los empleados dijeron que no podían saber exactamente de qué cantidad se trataba hasta que no se realizara el arqueo correspondiente.

Se supo que se trataría de la recaudación de la mañana y que probablemente contaban con que sería mayor el dinero que encontrarían en caja en ese momento.

Trascendió extraoficialmente que también se habrían llevado los celulares de los empleados que estaban en ese momento en la empresa trabajando.