Superbowl: así fue el show del medio tiempo con Shakira y Jennifer Lopez

Uno de los eventos más esperados del Super Bowl fue el show de medio tiempo que realizaron Shakira y Jennifer Lopez.

Desde hace unas semanas las cantantes anunciaron en redes sociales que serían las encargadas de realizar el espectáculo más esperado y este domingo Shakira y Jennifer Lopez conquistaron al público de Miami, donde la corriente latina es una de las más fuertes.

El show completo

Shakira fue la que empezó con el show e interpretó temas como "She Wolf", "Hips Don't Lie", "Empire" y "Whenever Wherever", y con sus icónicos pasos realizó una coreografía junto con Bad Bunny, en la que, además, puso a bailar a todos en el Hard Rock Stadium.

También hubo tiempo para "Chantaje", "I Like It" y "Waka Waka": le dio el clásico toque latino que aseguró semanas atrás que no podría faltar durante su espectáculo.

Por su parte, Jennifer Lopez lució un body negro. Con una gran producción y canciones como "Get Right" y "On the Floor" emocionó a sus seguidores y puso a bailar a todos en el recinto con su increíble ritmo latino.

Luego, con un increíble atuendo blanco, JLo dejó entrever sus dotes para bailar música latina, pues en su show agregó algunos pasos de salsa que hicieron estallar de emoción a los asistentes. Al término del show, Shakira y JLo sonrieron ante las cámaras para dar las gracias.