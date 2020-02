Velázquez, récord Sudamericano en 1500 metros llanos

Un todo terreno. A sus 88 años Máximo Velázquez logró un nuevo récord Sudamericano en el Grand Prix del Mercosur que entró dentro de la nómina de atletas que posee la Asociación Sudamericana de Atletas Máster (Asudama) luego de una competencia que se dio el 5 de mayo de 2017 en Asunción (Paraguay).

Allí el integrante del Círculo de Atletas Máster de Palpalá (Camp) en 1500 metros llanos realizó un tiempo de 7' 14'' 29 cuando por entonces tenía 85 años.

Después de dos años y por una inexplicable burocracia por parte de la Confederación de Atletas Máster de la República Argentina, varios atletas argentinos no conseguían sus récords por parte de Asudama. Y después de insistentes reclamos a dos gestiones anteriores y sin resultado favorable, esta buena noticia se dio gracias a la nueva dirigencia de la Confederación Argentina que preside Daniel Gangli.

Justamente Máximo Velázquez en su visita a El Tribuno de Jujuy declaró que "estoy contentísimo porque ya estabamos esperando la noticia y una tan grata en este corta parte del año viene bien", agregando que "esto fue una competencia que se realizó a mediados de 2017 en Asunción de Paraguay y como Asudama tiene el control electrónico sale todo detalles con promedios y tiempos de cada atleta",empezó su relato. Con la alegría desbordada en su mirada pero con la humildad que lo caracteriza expresó que "para Palpalá y todo Jujuy es una noticia muy linda e importante por el esfuerzo que se viene haciendo en todo este tiempo. Estabamos expectantes pero como no se regularizaba la Confederación en Buenos Aires la certificación estaba trabada pero por fin llegó", acotando que "todo depende de la preparación, la pista y los mismos rivales que ayudan a que uno se supere en cada competencia porque muchas veces uno estando sólo cree que va fuerte pero cuando está con rivales es mucho mejor. Y ahí pone la fuerza que uno tiene para ganar las carreras", sostuvo. Entusiasmado por este galardón deportivo contó que "ahora en el 2020 me queda correr la carrera de postas que será en Paraguay y veremos como se va dando todo porque tengo 2 récords argentinos y 1 Sudamericano. Uno no se conforma nunca", manifestó.

De la misma forma contó que "estoy entrenando despacio porque sufrí un desgarro en el isquiotibial, por eso hago bien a consciencia la recuperación para poder salir con más fuerza. Esta es la primera lesión que tengo en los años que soy atleta". A su vez añadió que "en marzo la primera competencia es en Porto Alegre, Brasil, aunque estamos esperando un poco de ayuda para poder viajar porque se me hace pesado conseguir los fondos.Luego en abril está Chile, después Paraguay, Uruguay y Bolivia", concluyó.