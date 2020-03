"La intervención sería un atropello a la democracia"

Bajo un intenso sol y con una temperatura elevada en San Salvador de Jujuy, se llevó a cabo ayer por la tarde la caravana "Jujuy no se Toca", una iniciativa impulsada por el Frente Cambia Jujuy en rechazo al proyecto presentado la semana pasada en el Congreso por el senador Guillermo Snopek para intervenir la Justicia de la provincia.

La caravana se inició en la punta del Parque San Martín pasadas las 18.30, con banderas argentinas y de la Libertad Civil.

Hubo un gran acompañamiento de miles de personas que llegaron de distintas localidades de la provincia para respaldar al gobernador Gerardo Morales y sus funcionarios, en su rechazo a la iniciativa presentada.

La caravana se inició en la punta del parque San Martín pasadas las 18.30, con banderas argentinas y de la Libertad Civil, y luego la marcha se trasladó hasta Plaza Belgrano. Al grito de "Jujuy no se toca", los miles de jujeños convocados transitaron las calles del centro de la ciudad para rechazar el proyecto del senador peronista.

A paso de hombre, la marcha alcanzó una cola de tres cuadras de largo y fue encabezada por el Gobernador de la provincia, Gerardo Morales, junto al intendente de San Salvador, Raúl "Chuli" Jorge, los senadores Mario Fiad y Silvia Giacopo, y la Diputada Nacional, Gabriela Burgos, quienes sostenían una bandera argentina con la misma consigna.

Durante una hora y media, los jujeños marcharon por el centro de la ciudad hasta llegar a plaza Belgrano, donde se dispuso un escenario chico que contenía una pantalla gigante, en la que se proyectó un vídeo que recogió distintos testimonios y opiniones sobre la dirigente Milagro Sala.

Al finalizar la proyección, que duró alrededor de 10 minutos, el gobernador dirigió unas palabras a los participantes de la caravana, a quienes agradeció el acompañamiento e instó a "defender la paz de Jujuy".

Tras el breve discurso en el escenario, el gobernador dialogó con la prensa e hizo referencia al vídeo presentado.

En este punto analizó "los jujeños sabemos lo que hemos vivido, los testimonios fueron muy elocuentes".

Morales afirmó que "se busca intervenir el Poder Judicial de la provincia con muchos argumentos, pero con la sola finalidad de liberar a Milagro Sala y darle impunidad para que volvamos a las peores épocas de violencia a la que los jujeños no queremos volver" y agregó "esta movilización es un gran reflejo de lo que los jujeños no queremos volver a vivir".

Consultado sobre el proyecto presentado por el Senador Snopek en el Congreso, el gobernador resaltó su rechazo al pedido de intervención y repitió "Jujuy no se toca, así que le decimos no a la intervención federal, no a la impunidad, no a la libertad de Milagro Sala".

En este sentido, opinó que "sería un atropello a la democracia" y agregó que "nosotros respaldamos las instituciones de toda la provincia y defendemos nuestra autonomía, acá actúa un Poder Judicial independiente".

En relación al diálogo que mantuvo con el presidente Alberto Fernández sobre este tema, Morales afirmó "el presidente no avala la intervención".

Finalmente el gobernador resaltó el trabajo de la Justicia jujeña en relación a las causas que pesan sobre Milagro Sala y confió en que "las causas que lleguen a la Corte Suprema se abran y se revise todo lo actuado por la Justicia de Jujuy".

Las opiniones

Rosa Lello

Estoy en la marcha porque soy jujeña y defiendo la democracia, la libertad y la Justicia en Jujuy. Creo que en la provincia tenemos una Justicia independiente y es pésimo que un senador jujeño pida la intervención de ese poder. La provincia tiene que tener soberanía y no puede venir cualquiera a quitarnos ese derecho, pedir la intervención es quitarnos la libertad jurídica.

Isabel Ramírez

Venimos desde Caimancito a acompañar la marcha porque estamos en contra de la intervención de la Justicia; queremos que Milagro Sala siga presa porque desde que está presa tenemos paz en Jujuy, podemos transitar libremente, podemos llegar a destino. Con Milagro Sala no teníamos paz. El senador Snopek, como jujeño, también debería querer la paz de Jujuy.

Estela Agostini

Estoy presente en la marcha porque no estoy de acuerdo con que se intervenga la Justicia, porque en realidad lo que están buscando es la liberación de los presos que ellos llaman presos políticos, entonces recurren a todos los artilugios para lograrlo. En Argentina no hay ningún preso político, hay políticos presos porque han sido corruptos y lo han hecho a la vista de todos.

Cristian Ríos

Vengo a esta marcha porque hay que apoyar a la Justicia, no se puede perder algo tan importante. La Justicia es independiente en Jujuy y me parece que no es correcto que el senador Snopek pida la intervención, hay temas mas importantes. Estamos bien en Jujuy, hay paz, hay tranquilidad así que no estoy de acuerdo. Milagro Sala no es una presa política, no hay ninguno en el país.