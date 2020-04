El servicio de internet se ve saturado por cuarentena

La crisis que atraviesa el mundo a causa del coronavirus obligó a millones de personas a permanecer en sus hogares para contener la pandemia. Esta situación convirtió a internet en un servicio esencial e imprescindible para trabajar, estudiar y mantenerse ocupado durante la cuarentena.

En el último mes, el consumo de internet se disparó a niveles nunca antes registrados. Tanto para asuntos laborales como para proporcionar entretenimiento, la conexión se convirtió en una herramienta imprescindible para hacer este momento lo más llevadero posible.

La mayor demanda llevó a la saturación del servicio y hoy, en muchos hogares la conectividad es regular y se volvió más lenta, en distintos puntos de la provincia.

Germán Jerez, ingeniero electrónico especializado en Telecomunicaciones, explicó a El Tribuno de Jujuy que "lógicamente por la situación que estamos atravesando, los usuarios están haciendo más uso de la conectividad, por lo tanto, los proveedores de internet en todo el país están viendo que aumenta el tráfico y al incrementarse, se ve saturado el servicio, especialmente en algunas horas del día".

En este sentido, el especialista remarcó que "típicamente los horarios de mayor actividad en internet son a partir de media mañana, desde las 11 y hasta la hora de la siesta, horario en que disminuye un poco y luego vuelve a crecer alrededor de las 17 y de allí se mantiene nuevamente alto hasta entrada la madrugada".

Jerez explicó que la mayor demanda de internet se da porque "los usuarios realizan ahora todas sus tareas desde casa". En este sentido señaló que "en una familia tipo, de cuatro personas, es muy probable que dentro de la casa tengan varios dispositivos que se conectan a internet, como computadoras, teléfonos, televisores, consolas de juego. Son todos dispositivos que consumen ancho de banda de manera simultánea" y agregó que "este consumo simultáneo afecta la capacidad de todos los servicio de internet. Habrá que esperar a que los proveedores reconfiguren sus redes para mejorar el servicio".

Consultado sobre las fallas que se producen a través de los distintos soportes de internet, el ingeniero señaló que "los problemas en los servicios son comunes a todas las infraestructuras ya sea de cobre, fibra o inhalámbricas" y explicó que "lo que sucede es que los usuarios de fibra probablemente sufran menos los inconvenientes que los de cable coaxial porque las arquitecturas de las redes de fibra están mejor preparadas que las de cobre para soportar aumentos en la demanda", de todos modos alertó que "en este caso, la peor situación la sufren los usuarios inhalámbricos".

A pesar de las quejas de los usuarios, que aumentó considerablemente en los últimos días, el especialista en Telecomunicaciones resaltó que el servicio de internet en la provincia "ha mejorado mucho en los últimos años, más que nada en las zonas más pobladas, como capital y localidades más cercanas", aunque lamentó que "es distinta la realidad en localidades del interior o más pequeñas".

Finalmente, el ingeniero Germán Jerez indicó que "la situación irá mejorando en la medida que todo vuelva a la normalidad después de la cuarentena".

Algunos consejos para el buen uso de la red

Hasta ahora, las personas no han tenido demasiado en cuenta los hábitos de consumo. No todo el mundo está educado en un uso racional para evitar este colapso, pero en estos tiempos, es necesario poder aprender a hacerlo. El especialista brindó algunos consejos para tener en cuenta a la hora de hacer este uso racional de internet. “Para hacer un mejor uso hay que tratar de no estar conectado permanentemente cuando no haga falta”, señaló y explicó que “por ejemplo, los equipos que no se van a utilizar tratemos de no conectarlos. Si voy a trabajar en determinado momento, perdirle al resto de la familia que no esté conectado a la red para que no empeore mi experiencia en el trabajo”.

Otro consejo “es una alternativa el uso de la red celular en casos de demasiada congestión en los servicios hogareños. Esto es así porque la red celular está orientada a prestar servicio fuera de los domicilios, que en estos momentos son los sitios que menor demanda de tráfico tienen. Los usuarios cuando están en sus hogares prefieren utilizar sus servicios domésticos y no los datos de la red móvil”. Además, el especialista en Telecomunicaciones sugiere que “para utilizar mejor los servicios es tratar de ver videos con menor definición. En vez de HD o 4K hacerlo en definición estándar. Esto alivia la cantidad de tráfico requerido para las conexiones”.

Acuerdo para asegurar conectividad

Cabe recordar que en los primeros días de abril, el Ente Nacional de Comunicaciones, Enacom, y la empresa de telecomunicaciones del Estado, Arsat, acordaron, junto a las prestadoras de telefonía e internet, intensificar el trabajo conjunto para asegurar que persista la conectividad en el país, durante el aislamiento. Hay que tener en cuenta que en los primeros dos días tras la suspensión de clases y la promoción del teletrabajo (antes de que se estableciera la cuarentena total) el tráfico de internet en el país ya había registrado un incremento del 25%, según datos de la Cámara Argentina de Internet.

Arsat y las cuatro empresas prestadoras principales enlazan las redes nacionales de servicio mayorista de banda ancha con los prestadores TIC locales, como pymes, cooperativas y empresas minoristas de todas las provincias del país que despliegan las redes de última milla para llevar internet de alta velocidad a todos los ciudadanos argentinos. “Esto es resultado de una tarea mancomunada de todos los actores del sector de telecomunicaciones en un contexto internacional donde la tecnología ha demostrado un rol central para contribuir a la educación, el acceso a la información y la democratización de los conocimientos”, informó Enacom.

En este sentido, los diferentes integrantes acordaron reforzar y ampliar su apoyo recíproco de capacidad de redes para hacer frente a posibles contingencias de tráfico en Argentina derivadas de la pandemia mundial que derivó en la cuarentena nacional. Si bien por el momento sólo se ha registrado un incremento en los consumos de datos, producto de la cuarentena obligatoria decretada, los operadores acuerdan conformar mesas de trabajo conjuntas y mecanismos de coordinación constante para la eventual actuación ante incidentes inesperados, de fuerza mayor, así como la planificación de un protocolo de restricción de la demanda y uso racional de la red para estar preparados ante emergencias.