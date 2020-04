Predominan las consultas por estados de ansiedad en Jujuy

El área de Salud Mental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy puso en vigencia el servicio de guardia telefónica 388-154298765 donde las consultas más frecuentes fueron referidas a los estados de ansiedad derivados del temor a enfermarse. Y como respuesta a esas llamadas ofrecerán a partir de hoy una serie de charlas online denominadas "Atravesando la pandemia".

El director de Salud Mental, Gabriel Tormo, informó a El Tribuno de Jujuy que "las personas cuando llaman nos dicen que se sienten incómodas, que no saben qué hacer. Que tienen miedo de salir un día y contagiarse y que de hacerlo, les surge la preocupación de no saber si podrá ser atendido por el sistema de salud. Expresan también que no saben qué hacer con sus hijos".

Comentó además que desde que inició la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio la Dirección de Salud Mental recibió entre 3 y 4 llamadas por día. Pero que a la fecha se van reduciendo las consultas al teléfono de guardia.

"Creemos que la gente ahora consulta menos debido a que vamos más de 15 días sin casos confirmados y no tenemos circulación local del virus. Todos factores que van tranquilizando a la gente", expresó Gabriel Tormo.

Como respuesta a las inquietudes registradas por sus profesionales ofrecerán, a partir de hoy, una serie de encuentros online gratuitos para niños y niñas, adolescentes y adultos, como una actividad de ayuda para atravesar la época de cuarentena.

"La gente nos pide encuentros cara a cara pero ante las medidas sanitarias vigentes elegimos hacerlo a través de la plataforma Zoom que tiene un cupo para 100 integrantes", informó el referente quien explicó que "la idea es que entre todos podamos armar grupos de reflexión e intercambiar experiencias sobre cómo se está atravesando la pandemia en esta época. Cada encuentro estará coordinado por dos psicólogas especialistas de los distintos grupos".

Es que cada encuentro virtual estará dirigido a un grupo etario en particular bajo la coordinación de psicólogos que en el transcurso de aproximadamente 1 hora y media buscarán abordar las distintas inquietudes expresadas basados en lo que cada participante aporte.

Los interesados deberán inscribirse en http://bit.ly/saludmentalen pandemia y descargar en sus computadoras, tablets o celulares la aplicación Zoom.

La primera reunión será hoy, desde las 10, coordinada por María Eugenia Martiarena y Silvina Morales para niños y niñas y se repetirá el 27. Las reuniones continuarán los miércoles 22 y 29 en igual horario, bajo la temática "Nuestros adolescentes" bajo las guías de María Gally y Agustina Barrionuevo y por último el viernes 24, desde las 10, bajo el título "Los adultos atravesando la pandemia", la charla estará a cargo de Beatriz Montenovi y Luciana Amaya.

El director del área aclaró que para las charlas referidas a niños y niñas, deben ser los padres los que se inscriban a la propuesta para responder sus preguntas sobre cómo entretener a los más chicos de la casa.

Por último, advirtió que todavía hay disponibles cupos libres y que por consultas también se podrá consultar al 388-154298765.