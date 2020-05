VIDEO. El gobernador dictó cuarentena obligatoria para Fraile Pintado y Calilegua

Tras detectar un nuevo caso de coronavirus en Jujuy, el segundo esta semana, el gobernador confirmó esta noche que las localidades de Fraile Pintado y Calilegua volverán a la fase 1 de la cuarentena obligatoria por siete días.

El mandatario comunicó además que, quince personas que estuvieron en contacto con el camionero serán aisladas en el Hospital de Campaña de Ciudad Cultural y se les practicará un hisopado del que se conocerá los resultados mañana en la mañana.

Durante el informe del COE, Morales brindó detalles de la ruta que realizó el hombre desde que partió el 19 de mayo pasado desde Fraile Pintado. Luego estuvo el miércoles en Buenos Aires, en una de las zonas más afectadas del país, el jueves en Santa Fe y el viernes estuvo en Entre Ríos.

"Aquí se dio una situación. Un camionero jujeño que salió el martes 19 de mayo desde Fraile, llegó al mercado central en Buenos Aires. El área más complicada en termino de coronavirus. Luego en Quilmes. El jueves llegó a Santa Fe. El viernes a Entre Ríos. En todos los casos con carga. Buscan una carga para llegar a Orán, junto a otro camionero. El domingo llegan a Jujuy y se les hace el test rápido y dio negativo. Se les entrega el folleto que plantea el consentimiento para bajar la aplicación y pagar el testeo. Tiene que permanecer en una habitación separada de su familia. Extremar la higiene, ni compartir elementos de higiene. Mantener distancia. Y no salir de su hogar. Ayer tuvo fiebre y síntomas. Se activó el protocolo en el hospital de Fraile y dio positivo en el PCR. Tiene coronavirus. A partir de toda la circulación, se contagió en alguna etapa de su viaje.

A partir de esta confirmación, hemos localizado a las 15 personas con las que tuvo contacto el camionero. Está en buen estado desde ayer en el Hospital San Roque. Las 15 personas están siendo trasladadas al Hospital de Campaña. Van a ser hisopados todos y se les harán los test y seguramente mañana por la mañana tendremos los resultados. Este caso pone en riesgo a la población de Fraile. Fue el 25 de mayo a participar de un almuerzo en Calilegua".

Morales, dijo además que "esta es la pelea de todos los días. No vamos a bajar los brazos. Venimos ganando batallas, pero no ganamos la guerra. Tenemos un enemigo implacable que es este bicho que no tenemos que dejar que circule internamente. Se que perjudica la vida de muchos que viven en Fraile y Calilegua. Muchos bajaron los brazos, pero no les vamos a ganar fácilmente. Estas son las medidas que hemos tomado que tienen que ver con el cuidado de la salud de este señor y luego veremos las responsabilidades que tiene, sin estigmatizar a nadie".

Agregó que "sí en siete días aparece alguien con síntomas es porque se nos escapó algo. Siete días de cuarentena obligatoria en esta zona. Aislamos a las personas que teníamos que aislarlas. Tenemos que tener la certeza de no tener circulación local. Empezamos desde este momento, con los COE, que vayan notificando que no pueden salir de la casa. Sólo a farmacias y almacenes y fruterías para abastecimiento. Más presencia de policía, operadores. Seguramente vamos a tener situaciones en la cuarentena. No descartamos que en los hoteles, hayan más casos. Les pido a las empresas que tienen que cumplir. A los que no lo hagan, les corresponde multa. En este caso, les corresponde multa a la empresa y al camionero"

Y les dijo a los transportistas que "les toca a los camioneros un gran trabajo. No lloren por ese tema. No reclamen. Tenemos que controlar como corresponde. Son trabajadores muy importantes, porque tienen que garantizar el aprovisionamiento a todos", cerró.

Dura sanción a la empresa

El gobernador, además fue duro con la empresa de transporte que emplea al camionero infectado. "Habrá máxima sanción para la empresa del camionero. Al trabajador no le diré más nada ahora, porque seguramente ya tiene suficiente. El camionero se dio cuenta que ahora puso en riesgo a toda su familia", y recordó que este caso es similar al caso "del que vino del Sargento Cabral y testamos a los 16 contactos con los que estuvo. Se le pasó y se recuperó. Es el segundo caso de una persona que no cumplió con el protocolo".