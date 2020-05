Se endurecerán los controles policiales y sanitarios en Calilegua y Fraile Pintado

Debido a la confirmación del caso positivo de coronavirus del camionero de Fraile Pintado, el COE determinó recrudecer los controles tanto policiales como sanitarios en este pueblo y en Calilegua, donde el trabajador estuvo por algunas horas.

El ministro de seguridad, Ekel Meyer, indicó que "a partir de mañana se dispuso el aislamiento, similar al de la fase 1. La intención es por supuesto que todos los de Calilegua y Fraile cumplan. Será por pocos días. La finalidad es proteger de cualquier circulación posible del virus en la zona. Habrá un fuerte operativo policial en ambos lugares, con controles en los ingresos y egresos sobe la Ruta 34", remarcó y agregó que sobre todo "quiero pedirles a todos mucha responsabilidad social".

En tanto que el ministro Gustavo Bouhid, de la cartera de salud de la provincia, reflexionó sobre este nuevo caso que "este virus es viajero. No tiene generación espontánea. Se contagia de persona a persona. Es muy importante que los que viajan tengan la conciencia, de que pueden ser un agente transmisor. Y si como dijo el gobernador, por tu trabajo, te toca abastecer por ser camionero, podés ser un posible portador de este virus. A esta altura del partido, en el mundo no creo que haya alguien que no sepa lo que es el coronavirus. Si no tenés esa conciencia, a quienes perjudicas primero es a tu familia. El tema es que por esta inconsciencia de no cumplir con este protocolo, podés enfermar a tu propia familia" y apuntó que "esto ya pasó. Le pido al pueblo de Fraile Pintado y Calilegua, nos digas y te pongas en contacto con la policía si tuviste en contacto con este camionero que tuvo la desgracia de ser contagiado de coronavirus. Esto es para poder seguir esa hoja de ruta para evitar que haya circulación. Si no hablás, ponés en riesgo a tu familia".

"Quiero pedirte en todo momento que no te auto mediques. En ningún caso y que nos avises al personal de salud. Que el equipo de salud, tenga cuidado con los elementos. Esos hospitales, deben tener extremado cuidado y estar preparados. Ahora tiene que estar en alerta", sostuvo y remarcó que de ahora en más el COE va a "responder con agentes sanitarios y enfermeros para preguntarte como están las cosas en estos lugares. Vamos a reforzar el sistema".