Villarroel mantiene el ritmo en la cuarentena

Le saca "el jugo" a la cuarentena. Darío Villarroel desde hace años posee un gimnasio en su domicilio en el barrio Alto Palpalá de la ciudad siderúrgica desde cuando aún practicaba y competía en halterofilia. Desde ese entonces brinda rutina de ejercicios a sus clientes, pero desde su el 2019 cuando se consagró campeón del mundo de culturismo y fitness en Acapulco (México) en la categoría especial, en poco tiempo, potenció todas sus virtudes deportivas a los 38 años. Y hoy pese a la fase 1 que vivimos en Jujuy por el Covid-19 sostiene la intensidad de los entrenamientos y evoluciona día tras día soñando con volver a competir oficialmente.

"Mike" a fines de 2019 celebró a lo grande en el país "azteca" compitiendo en un certamen organizado por la World Amateur Body Building Association (Wabba), pero su objetivo ahora es hacerlo en la International Federation of Bodybuilding & Fitness (Ifbb).

En su diálogo con El Tribuno de Jujuy admitió que "mi cambio no fue mucho porque hago entrenamiento de alto rendimiento desde siempre y para esto tenes que tener mucha disciplina. Lo bueno es que tengo el gimnasio en la casa y puedo seguir haciendo la rutina que me toca en el día a día. El cambio no se notó porque me dio tiempo de seguir sumando horas al haber disminuido el tiempo de trabajo en la atención a los clientes", agregando que "en definitiva me terminó favorenciendo mucho esta cuarentena porque a la vez me dio la posibilidad de estar más tiempo con la familia, disfrutar lindos momentos con mi madre tomando todos los recaudos por el Covid-19 y haciendo caso a todas las recomendaciones sanitarias, pero en la rutina deportiva mejoré muchas cosas en este tiempo", señaló.

Luego contó que "había estado en dos Regionales en el 2020, en febrero en Metán que fue del NOA donde pude salir primero en mi categoría y después otro que se hizo en Palpalá por primera vez en mi ciudad donde participaron varios atletas del Norte en la Casa de la Cultura. Yo ya estaba clasificado al Torneo en Paraguay en el torneo de la Ifbb para estar en el Mundial en Madrid (España). Y con esto se postergó la defensa de mi título mundial que había ganado en 2019 de la Wabba, este año era en Singapur, pero todas las cosas pasan por algo. Yo siempre rescato que hay que ver lo positivo en este tipo de cosas y rescatar los valores de todo lo que estamos pasando", selló.

"Volumen"

Villarroel confesó que "ahora estoy haciendo una etapa de volumen y este parate de competencia me sirvió para alivianar cargas de los torneos en el 2019. Lo importante es que en mejoré muchas cosas técnicas y sigo cuidándome con las comidas porque es casi el 90% de la alimentación. Vivo el día a día para seguir creciendo", cerró.