Miguel Ángel Cherutti y Belén Francese tienen coronavirus

Miguel Ángel Cherutti (63) es uno de los tantos famosos que participó en “El precio justo”, el programa de Lizy Tagliani, días antes de que se confirmaran los primeros casos de coronavirus en Telefe. Por esta razón, a pesar de no tener síntomas, el sábado pasado se sometió a un hisopado para saber si se había contagiado.

En las últimas horas, le confirmaron que su test de de covid-19 dio positivo. "Recibí el resultado del control y la verdad, te shockea. En ningún momento tuve dolor de garganta, ni resfrío, ni dolor de cuerpo, físicamente me sentía bárbaro. Yo creía que me iba a dar negativo porque no sentía absolutamente nada", explicó el actor en diálogo con “Informados de todo”, por América TV.

Y aseguró que se encuentra bien y que su esposa Fabiola y su hijo Santino tampoco presentan síntomas de coronavirus. Asimismo, Cherutti contó que estaba seguro de que no se iba a enfermar porque tomaba todos los recaudos necesarios. "Yo me cuidaba mucho; hice bien los deberes durante estos tres meses de cuarentena", dijo. Y agregó: “Estoy en un lugar en el que no me imaginaba estar. Ahora, hay que bancársela, pero esto me bajoneó un poco”.

Además, hizo referencia a su participación en “El precio justo” con un mea culpa. “Fue un programa hermoso, nos divertimos mucho, pero sí, viendo las imágenes, estuvimos bastante cerca uno del otro en algunos momentos". Por lo pronto, deberá seguir aislado y repetir el test en unos días para ver cómo avanza la enfermedad. Lo importante es que se siente bien.