¿Se retira del fútbol "Papu Gómez" tras quedar afuera de la Selección?

El campeón mundial Alejandro "Papu" Gómez consideró la posibilidad de retirarse de la actividad, en caso de no tener una buena oferta para continuar su carrera, luego de haber quedado libre del Sevilla español y encontrarse sin club, según lo indicó hoy en un periódico italiano.



En una entrevista con el diario L'Eco di Bérgamo, "Papu" Gómez reconoció: "Estoy esperando la oportunidad adecuada y si no llega podría considerar retirarme. Lo di todo por el fútbol y no quiero acabar amargado".



Gómez, quien vivió en Bérgamo durante su paso por el Atalanta italiano entre el 2014 y 2021, tiene el pase en su poder y no consiguió equipo para continuar su carrera tras haberse desvinculado del Sevilla el 30 de junio pasado.



Con 35 años el ex jugador de Arsenal de Sarandí, San Lorenzo, Catania de Italia, Metalist de Ucrania, el mencionado Atalanta Sevilla está libre y fue operado de una lesión en el tobillo en febrero último, dolencia que lo limitó y mucho durante el Mundial de Qatar 2022, jugando dos cotejos como titular y totalizando 109 minutos.



En total Gómez presenta 647 partidos, 117 goles y 114 asistencias en todos los clubes en que jugó, mientras que en el seleccionado, siendo campeón de américa y mundial, reúne 17 encuentro y tres goles.