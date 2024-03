Violencia en Rosario: una amenaza en un colectivo estacionado provocó temor

Una nueva nota amenazante fue hallada por el chofer de la línea 153 de la empresa Movi que estaba por iniciar el recorrido en el colectivo estacionado sobre la puerta del galpón yUna nueva nota amenazante fue hallada por el chofer de la línea 153 de la empresa Movi que estaba por iniciar el recorrido en el colectivo estacionado sobre la puerta del galpón y los trabajadores determinaron llevar a cabo un paro momentáneo a la espera de una decisión del gremio.

Según informaron los medios rosarinos y santafecinos, el mensaje, escrito a mano en una hoja de papel madera y con el dibujo de una bala, contiene una amenaza contra el personal de empresa y fue encontrado alrededor de las 4.30 en el interno 326 de la línea 153 de la citada empresa.

De inmediato, los choferes volvieron a los galpones y se resintió fuertemente el servicio de colectivos en Rosario, mientras que, más tarde, se sumaron los conductores de las restantes firmas del transporte urbano de pasajeros, entre ellos los colectiveros de la línea Rosario Bus.

En tanto, los medios señalaron que el personal de la empresa Movi se enteró del hallazgo que hizo uno de los colectiveros a través de un audio que se viralizó a través de WhatsApp y, en el mensaje, el chofer contaba que, al tomar el servicio, encontró en el micro a su cargo una nota que aseguraba que hoy iba a haber "uno menos" en la Movi de la zona oeste.

El coordinador del gabinete municipal, Rogelio Biazzi manifestó que la Justicia investiga el hecho y se espera una reunión con el Ministerio de Seguridad para tratar de que el servicio pueda retomarse.

"A partir del hecho que se produjo hoy se encontró un papel con una nota, aparentemente, amenazante en una unidad de la 153 que estaba esperando para hacer le servicio. Los choferes decidieron no salir y los que estaban en circulación volver al galpón", dijo en diálogo con La Barra de Casal por Radio LT3 AM 680 - Rosario.

En tanto, añadió: "Estamos trabajando con el gremio y con las autoridades que están investigando el hecho y armando una reunión con alguien del Ministerio de Seguridad de la provincia para que se vuelva retomar el servicio".

"Aparentemente, es una nota con un mensaje intimidante, pero no puedo decir el contenido porque está bajo investigación lo tiene la Fiscalía y hay que tomar este hecho con seriedad. Habría alguna cámara que podría haber captado alguna imagen", expresó.

Además, dijo: "El gremio no tomó una determinación de anunciar un paro. Por ahora no hay servicio en espera que avanza la investigación y la reunión con el Ministerio de Seguridad para que los choferes se sientan con garantías de retomar el servicio.

Estamos en un momento grave respecto al tema de seguridad, hay que tomar con seriedad estas cosas"..