La web laboral minera reúne a 58 empresas

A casi un año de su puesta en marcha, la plataforma de oferta y demanda laboral del sector minero de Salta, trabajomineria.salta.gob.ar, se convirtió en una herramienta clave de articulación entre el sector privado y los trabajadores locales. Según datos oficiales, el sitio registra más de 1.570 interacciones entre empresas mineras y postulantes salteños inscriptos.

El balance fue presentado esta semana durante una reunión encabezada por el secretario de Modernización del Estado y Servicios Públicos, Martín Güemes, y el secretario de Minería, Gustavo Carrizo, en la que se analizó el desempeño del sistema desde su lanzamiento, el 14 de marzo de 2025. La plataforma permite a las empresas publicar vacantes y a los interesados registrar perfiles, adjuntar currículum vitae y certificaciones.

De acuerdo con lo informado, 58 empresas del rubro minero publican semanalmente sus búsquedas en el portal, detallando requisitos y perfiles demandados, lo que habilita el intercambio directo de información con los postulantes. El eje del encuentro estuvo puesto en la dinámica de esas interacciones y en cómo potenciar su alcance.

En ese marco, se definió avanzar en la incorporación de ofertas formativas y educativas dentro de la plataforma. "Se avanzará en la incorporación de ofertas formativas y educativas en la plataforma, con el objetivo de ampliar las oportunidades de capacitación en el sector, iniciativa que será coordinada con el Ministerio de Educación y Cultura", se indicó durante la reunión.

Otro de los aspectos abordados fue la accesibilidad digital. El sitio se encuentra adherido a la Ley Nacional N° 26.653 de Accesibilidad Web, con estándares de usabilidad orientados a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso, especialmente para personas con discapacidad. La Secretaría de Modernización actúa como autoridad de aplicación.

Simsa

En paralelo, los equipos técnicos analizaron la reingeniería de procesos administrativos de la Secretaría de Minería, con el objetivo de simplificar y agilizar la gestión de trámites, y las mejoras del Sistema de Información Minera de Salta (SIMSa). Esta herramienta integra datos sobre proyectos, producción, canon, regalías y gestión administrativa; su actualización apunta a optimizar la gestión y a generar información clave para fortalecer la transparencia del sector.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el trabajo conjunto entre Modernización y Minería busca potenciar el desarrollo minero, promover el empleo local y profundizar la modernización del Estado mediante el uso estratégico de herramientas digitales.