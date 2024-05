Güemes: Trabajadores paran en la minera Posco por despidos irregulares

Unos 125 trabajadores de una empresa tercerizada por la minera Posco, llevaron a cabo un paro de actividades, debido a la forma irregular con la que están siendo despedidos. 25 trabajadores de esta empresa, contratada para la obra civil de la minera, recibieron una notificación sobre el cese de sus actividades laborales, por medio de un mensaje de WhatsApp. Otros recibieron una notificación en un papel firmado por el responsable de la empresa, pero ninguno fue despedido por medio de un telegrama, de acuerdo a como marca la ley. La preocupación de los trabajadores, que motivó la medida de fuerza, fue que al no contar con un telegrama de despido, no pueden tramitar el Fondo de Desempleo. "Ellos no están pidiendo ser reincorporados; saben que la obra civil se está terminando, queda muy poco por hacer. Lo que estuvieron solicitando es el envío del telegrama cumpliendo con las leyes de nuestro país. Sin esa notificación no pueden tramitar su seguro desempleo" manifestó Daniel Quinteros, subsecretario del Empleo del municipio güemense. Para destrabar el conflicto, se hicieron presentes en Posco, el intendente Carlos Rosso, Daniel Quinteros y delegados de la UOCRA, participando de una reunión que se extendió por más de dos horas, donde se logró que la empresa tercerizada, se comprometiera a notificar por medio de telegramas. Además se negoció que no se descuente el día de paro. "Ganamos un día de trabajo, porque esos 25 trabajadores ya estaban despedidos, pero lo hicieron mal, por lo tanto el despido comenzará a correr desde el momento que los trabajadores sean notificados como manda la ley" informó Quinteros, quién agregó además que la empresa Posco quería desvincularse del problema, sin embargo, al ser la responsable de la contratación de la empresa tercerizada, también es corresponsable de sus acciones.