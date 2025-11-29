Entregan a un club deportivo fondos de impuestos

El vicepresidente del Club Deportivo Belgrano, en Gral. Güemes recibió de manos del intendente Carlos Rosso un total de $4.100.000, dinero que fue obtenido del pago de la tasa municipal por parte de un grupo de feriantes, aquellos que todos los viernes, desde el pasado 4 de julio, ocupan un espacio dentro de la Feria de la Verdura que se instala en el interior del predio de dicha institución.

La Feria de la Verdura, que inició sus actividades comerciales el pasado 11 de junio, ocupando un predio destinado a la práctica del fútbol amateur, ubicado en el sector de la Banda Este de la ciudad de Gral. Güemes, tuvo la necesidad de contar con un espacio cerrado. Luego de semanas de búsqueda se llegó a un acuerdo con los dirigentes del Club Belgrano para que, a partir del mes de julio, la feria se instale en el interior de su predio. El club no organiza la feria, solo pone a disposición sus instalaciones a cambio del pago por el piso por parte de los feriantes, cuyo cobro está a cargo de la municipalidad. El dinero es ingresado a una cuenta bancaria, para ser entregada en forma periódica a la comisión directiva. "Esta es la primea entrega que corresponde a los meses de julio a octubre, con este dinero, vamos a completar la instalación de los baños, y si nos alcanza, mejorar las veredas alrededor del predio" manifestó Ramiro Mendoza, vicepresidente del club.

Respuesta a la necesidad que tiene la comunidad

La feria surge como respuesta a la necesidad que tiene la comunidad de abaratar costos en la compra de sus productos alimenticios, los que se ven encarecidos por intermediarios entre el productor y el consumidor. Cerca de Güemes, en la localidad jujeña de Aguas Calientes, muchas familias viven de la agricultura. Verónica Miranda junto a Karina Paz, dos personas con experiencia en el armado de ferias artesanales, llegaron a un acuerdo con las cooperativas de productores jujeños, para que un vez a la semana, vendan en la feria de Güemes, directamente al consumidor.

Sin intermediarios se genera una importante reducción en los precios, beneficiando a las familias güemenses.

Todos los viernes, a partir de las 7 de la mañana, los feriantes jujeños se instalan en el club, con mercadería fresca recién cosechada, un total de 28 familias productoras, ofrecen sus productos en forma directa el consumidor final, "antes de esta feria, los pequeños productores jujeños, vendían sus frutas o verduras en cajones, a personas que se llegaban conduciendo grandes camiones, comprando toda la producción para ser revendidas en ferias como las de Perico, a CoFrutos en Salta o el Mercado Central de Buenos Aires, ahora, tienen la oportunidad de hacerlo directamente a las familias que las van a consumir" explicó Verónica Miranda, quien participó de la entrega del dinero recaudado por medio del cobro del piso.

Por su parte el intendente Carlos Rosso, instó a la continuidad de esta feria, donde no solo pueden ofrecer sus productos los productores jujeños, sino que también lo hacen, familias güemeneses, que se llegan con productos por ellos elaborados, como comida, ropa, bebidas, artesanías con reciclados entre otros, aprovechando la importante convocatoria de vecinos, que recurren a la feria en busca de mejores precios.