Revés judicial para el exintendente de San Lorenzo "Kila" Gonza: confirman su responsabilidad penal y habrá una nueva sentencia

La Sala IV del Tribunal de Impugnación resolvió revocar la sentencia de primera instancia y confirmar la responsabilidad penal del exintendente Ernesto Fernando “Kila” Gonza y de Sergio Armando, quienes habían sido condenados en 2022 por delitos contra la administración pública.

El fallo responde al recurso de casación presentado por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y avala su planteo de que los hechos imputados no fueron tentativos, sino consumados, lo que agrava la situación judicial de los acusados.

La condena inicial

En diciembre de 2022, un tribunal integrado por los jueces Ángel Longarte, Gabriela González y Javier Araníbar había impuesto a Gonza tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y reglas de conducta, al hallarlo culpable de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa y peculado de trabajos y servicios.

Su colaborador Sergio Armando recibió dos años y ocho meses de prisión condicional, en calidad de autor del mismo delito en grado de tentativa y partícipe necesario del peculado.

El planteo de la fiscalía

La fiscal Salinas Odorisio había solicitado penas de cumplimiento efectivo, de cuatro años y ocho meses para Gonza y tres años y seis meses para Armando, al sostener que los hechos vinculados con el plan “Una casa para tu hogar” habían generado un perjuicio real al Estado y, por tanto, se trataba de delitos consumados.

El Tribunal de Impugnación coincidió con ese criterio y declaró la responsabilidad penal plena de los acusados. Además, ordenó a la Oficina Judicial (OFIJU) fijar una nueva audiencia de visu para determinar la pena definitiva.

Recursos rechazados

Por su parte, las defensas técnicas de ambos acusados también interpusieron recursos de casación, los cuales fueron rechazados por el Tribunal.