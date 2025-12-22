Güemes: ediles debaten el Presupuesto 2026

El Concejo Deliberante de General Güemes comenzó a tratar en sesiones extraordinarias el Presupuesto Municipal 2026, enviado por el Ejecutivo local, que prevé gastos por más de 15.000 millones de pesos. El proyecto deberá atravesar el proceso de doble lectura y el análisis en comisiones, de acuerdo a la Carta Municipal.

El tratamiento se da con una nueva conformación del cuerpo, tras la asunción de cinco nuevos concejales. Desde el Ejecutivo sostienen que el presupuesto resulta insuficiente para cubrir las erogaciones previstas para el próximo año. El concejal Esteban Gudiño (LLA) advirtió que el monto presupuestado, medido en dólares, es similar al del año anterior y cuestionó la intención de aprobarlo sin un análisis profundo. "No podemos aprobar algo sin conocer todo su contenido. El Concejo es un órgano de contralor y debe dar respuestas a la comunidad", afirmó.

Uno de los puntos más discutidos es la posibilidad de otorgar facultades especiales al intendente Carlos Rosso para redistribuir partidas sin intervención del Concejo. "Si permitimos que el Ejecutivo disponga de los fondos sin control, estaríamos fallando en nuestra función", sostuvo Gudiño.