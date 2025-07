Conflicto por los puestos de comida en General Güemes

Un grupo de al menos 13 propietarios de puestos de venta de comida rápida, instalados desde 2022 en un sector cercano a la nueva terminal de colectivos de General Güemes, manifestó su profunda preocupación luego de recibir una notificación por parte de la Municipalidad.

Los puesteros, que actualmente se encuentran sobre la avenida Teniente Ibáñez, aseguran que la gestión anterior les había prometido una reubicación dentro del predio de la flamante terminal una vez finalizadas las obras. Sin embargo, ahora se enteraron de que ese compromiso no se cumplirá.

"Estamos desde hace años vendiendo cerca de la terminal, es nuestra única fuente de ingresos. No nos pueden sacar sin ofrecernos una nueva ubicación", expresó Marta Corbera, una de las vendedoras afectadas. Junto a otras trabajadoras, solicitaron una audiencia urgente con el intendente Carlos Rosso para buscar una solución. "No pueden quitarnos nuestra única fuente laboral. En Güemes no hay trabajo genuino. Parece que prefieren vernos salir a pedir comida o a robar. Solo queremos seguir trabajando", reclamaron.

La intención de la Municipalidad es despejar toda la traza. "Ya notificamos a todos los carros que deben liberar la zona. La mayoría tiene ruedas, por lo que se establecerá un horario de trabajo", dijeron.

Los puestos habían sido desplazados originalmente desde el predio de la antigua terminal y reinstalados de manera provisoria sobre calle Tte. Ibáñez. Allí continuaron con sus actividades comerciales.

Desde la Municipalidad explicaron que la ubicación actual no es viable, ya que esa avenida será utilizada como acceso principal a la nueva terminal. "Tienen que dejar el lugar por ser una vía de ingreso. Ya me reuní con algunos de ellos y les planteé la urgencia del despeje", señaló el secretario de Gobierno, Francisco Nieva.

Puestos licitados

Nieva reconoció que los puesteros no cuentan con habilitación ni servicios básicos, y que varios de ellos acceden a la luz de forma clandestina. "No estamos en contra de la fuente laboral, pero debemos liberar esa arteria", aclaró. También indicó que dentro del predio de la nueva terminal los puestos serán licitados y que solo se respetará a las familias que históricamente trabajaron en el viejo edificio.