Ambulancia para el hospital de Gral. Güemes

El gerente general del hospital Joaquín Castellanos de la ciudad de Güemes, Dr. Daniel Rallé, hizo entrega de las llaves al personal de conducción, de la nueva ambulancia que fue asignada por el Ministerio de Salud al área operativa 22, para subsanar en parte, la carencia de unidades de traslado que afecta al nosocomio güemense.

La ambulancia fue entregada por el ministro Federico Magione a las autoridades hospitalarias, durante un acto el pasado jueves 3 en la ciudad de Salta, junto a otras 12 unidades que fueron destinadas a diferentes hospitales del interior de la provincia.

La ambulancia, durante el último año, fue gestionada por todas las autoridades del departamento Güemes, cada una de esas gestiones, realizadas tanto por el intendente Carlos Rosso, los diputados Germán Rallé, Daniel Segura y el senador Enrique Cornejo, fueron sumando para que el gobierno provincial tomara la decisión de destinar al hospital Joaquín Castellanos, una de las 27 ambulancias adquiridas por el Ejecutivo provincial.

La entrega de una nueva unidad 0 km para Gral. Güemes, se venía anunciando desde hace un par de meses, pero el Joaquín Castellanos no se encontraba en el listado de los hospitales que se verían beneficiados en esta última entrega de 13 ambulancias, mucho tuvieron que ver las imágenes viralizada en las redes sociales con repercusión nacional, donde se podía ver a personal del hospital, trasladando en una camilla a una mujer accidentada cruzando la ruta nacional 34, por la falta de una ambulancia disponible, lo que actuó como un catalizador para acelerar el arribo de la nueva unidad.

"Estoy convencido que esta entrega no busca el aplauso, hay algo superior a todo eso que es el bien común. En Salud Pública no hacemos política solo buscamos salvar vidas. Esta entrega no es un hecho aislado, es algo que estaba ya planificado, la ambulancia tenía que llegar, pero cuando se cubran las necesidades de otros lugares remotos, aquellos donde tener un móvil para llegar a tiempo es salvar una vida, esto es algo que lo tenía bien en claro, no podía ser una entrega por conveniencia política, sino por prioridades" manifestó Rallé.

El ministro Mangione, se hizo presente en el hospital, para participar de la entrega en forma interna de las llaves de la ambulancia, y realizar anuncios muy importantes en materia de salud, sobre inversiones que van a beneficiar a toda el área operativa 22, "estamos cumpliendo con la entrega de ambulancias, las cuales están preparadas para transitar en zonas muy difíciles por su geografía, una de ellas llegó a este hospital, donde también vamos a invertir en la implementación de nuevos servicios, ya estamos trabajando en la habitación de un centro de diálisis y oncológico, ya estuvo visitando un especialista el hospital para determinar el lugar para su instalación, nos parece que el más adecuado es el centro modular instalado dentro de su predio, con esto inversión, se van a terminar los viajes de la gente yendo y viniendo a Salta con lo mal que eso les hace, van a ser 10 sillones de diálisis, solo quiero aclarar que esto no es de un día para otro, lleva su tiempo, pero es una decisión de nuestro gobernador que ya se puso en marcha" expresó el Ministro de Salud.

Durante la misma jornada, se hizo entrega al hospital de varios insumos, los que fueron donados por la municipalidad y empresas locales, como almohadas, funda para almohadas, un aire acondicionado, frazadas, sábanas, toallas, yerba, dos computadoras de escritorio, elementos ortopédicos, productos de aseo, de limpieza, estufas eléctricas entre otros productos de primera necesidad.