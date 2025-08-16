Orán: una mujer en situación de calle murió atropellada

Durante la mañana de ayer, en el norte provincial, un siniestro vial tuvo lugar sobre la ruta nacional 50, a la altura del kilómetro 20 en jurisdicción del Puesto Estación de Orán. La víctima era una mujer en situación de calle.

El hecho se registró cerca de las 7.20, cuando un automóvil Fiat Cronos rojo, dominio AF744MO, circulaba en sentido norte-sur. El vehículo era conducido por un hombre de 62 años, acompañado por una mujer de 34, un menor de 14 años y una señora de 52, todos domiciliados en el barrio Alto Comedero de la provincia de Jujuy.

Según las primeras pericias, y por causas que aún son materia de investigación, el auto embistió de forma violenta a Julia Elena Sánchez, de 41 años, quien habría cruzado de manera imprevista la calzada. Fuentes cercanas al trágico hecho indicaron que la mujer vivía en situación de calle.

Tras el impacto, la víctima quedó tendida sobre la cinta asfáltica. Una ambulancia acudió al lugar, pero los profesionales constataron que Sánchez ya no presentaba signos vitales.

Efectivos policiales de la jurisdicción, peritos de Criminalística y personal de la Sección de Seguridad Vial Orán realizaron los trabajos de rigor, incluyendo cortes y desvíos para ordenar el tránsito. Al conductor se le practicó el test de alcoholemia, arrojando resultado negativo.

Fuga y abandono

En paralelo, la ciudad de Orán fue escenario de otro grave episodio vial. Un médico de 32 años fue detenido luego de protagonizar un siniestro con un motociclista y huir del lugar sin brindarle asistencia.

El hecho ocurrió el pasado 10 de agosto, en inmediaciones de las calles 25 de Mayo y Egües. Según la investigación, el profesional —quien trabaja en el hospital local— embistió al conductor de una moto y continuó su marcha, dejando a la víctima tendida en la vía pública.

El motociclista recibió atención médica tras el incidente, y las pesquisas permitieron identificar al automovilista, que fue aprehendido. La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, imputó al acusado por los delitos de lesiones culposas en accidente de tránsito y abandono de persona, en concurso real, solicitando que se mantenga su detención. El vehículo presuntamente involucrado fue secuestrado.

Estadística que preocupa

De acuerdo con los registros oficiales, en lo que va del 2025, 73 personas han perdido la vida en siniestros viales en Salta. Más de la mitad de las víctimas fatales viajaban en motocicleta.

Tres muertes en el mes

Con el caso de Sánchez, ya son tres las muertes registradas en el mes de agosto, tragedias que —según remarcan especialistas en seguridad vial— podrían haberse evitado con mayor conciencia y respeto por las normas de tránsito.

Más del 50 por ciento de las muertes, en lo que va del año en toda la provincia, se registraron a bordo de una moto. Problemática que aún requiere de trabajo y concientización.