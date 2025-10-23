Llevan sin vida a una niña de 11 años al Papa Francisco

La fiscal María Luján Sodero investiga desde el martes a la noche un caso que paralizó a los habitantes de los barrios del este de la capital y a todos los salteños cuando tomó estado público.

Fuentes aseguran que al Hospital Papa Francisco llegaron dos personas mayores -que serían los padres- trasladando a una menor de 11 años sin vida.

Al respecto no hubo información precisa, pero el hecho marcó una enorme connotación social.

Sucedió durante la noche del martes, en un domicilio de la zona sudeste de la ciudad de Salta. La Justicia se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para esclarecer lo sucedido.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, encabezó una investigación por la muerte de esta niña de 11 años, ocurrida durante la noche del martes pasado y por el momento no hay nada oficial.

Su madre y otros familiares, al encontrarla sin vida (así lo afirman quienes la trasladaron), transportaron el cuerpo de la niña en un vehículo particular al hospital Papa Francisco, donde se constató que no tenía signos vitales.

Luego del examen de los médicos y de la certeza de la muerte de la menor, los profesionales dieron aviso a las autoridades policiales del lugar, quienes notificaron de los hechos a la fiscalía penal de turno.

La fiscal Sodero, al tomar conocimiento de lo sucedido, dispuso el trabajo de personal de Criminalística y de Medicina Legal del CIF en el lugar y de la Unidad de Investigación UGAP para realizar la recepción de testimonios y relevamiento de cámaras de seguridad.

No trascendió la mecánica del deceso y los pormenores del mismo se investigan con reserva de información. El caso se presenta muy grave y con poco antecedentes.

El cuerpo de la niña fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para realizar la autopsia, que permitirá determinar de forma fehaciente la causa del deceso.

Se disparan las alertas

Se aplicó el Protocolo Ufem, resolución 1284/21 de la Procuración General, que establece la presunción de femicidio u homicidio doloso ante toda muerte violenta, incluso si inicialmente aparenta ser un suicidio o accidente. Esto implica la aplicación de procedimientos específicos desde el inicio de la investigación hasta tanto se descarte la comisión de un delito.