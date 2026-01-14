De barro al cristal: El arte ancestral del chaguar brilla en una pasarela solidaria que une a todo Tartagal

Tartagal se prepara para vivir una noche donde la identidad se viste de gala. El próximo viernes 16 de enero, nuestra ciudad será el escenario de un evento sin precedentes: el desfile de moda “De Barro a Cristal”. Se trata de una iniciativa que busca transformar la percepción de la artesanía tradicional para llevarla al mundo de la alta costura, fusionando los saberes milenarios de las mujeres originarias con el diseño contemporáneo.

Este proyecto, nacido del corazón del Rotary Club Tartagal Chaguar, en un esfuerzo conjunto con la Municipalidad de Tartagal, la Secretaría de Cultura y Turismo y el Centro Cultural de los Pueblos Originarios, no es solo una muestra de ropa. Es un grito de empoderamiento para las mujeres Weenhayek y Wichí que, con sus manos, transforman la fibra del monte en piezas de arte únicas.

El chaguar: un puente entre el monte y la moda nacional

En un territorio donde conviven siete etnias, el tejido de chaguar es mucho más que un producto: es un lenguaje. Sin embargo, el desafío actual es lograr que ese trabajo sea valorado en su justa medida. El propósito de “De Barro a Cristal” es establecer contactos directos con referentes de la moda argentina, para que la producción artesanal local se integre en creaciones de indumentaria de alcance nacional.

Las artesanas, que han sido históricamente las guardianas de los recursos naturales, utilizan tintes naturales y procesos de hilado sustentables que hoy son tendencia mundial en la moda ética. Lo que el Rotary busca es capacitar a estas mujeres para que aprendan a vincularse con diseñadores de renombre, estableciendo nuevas modalidades de trabajo donde todos los eslabones de la cadena se beneficien de manera justa.

El evento contará con la participación de modelos de ICONIC, además de artistas y músicos locales, convirtiendo al desfile en un festival cultural integral que celebra nuestra diversidad.

Solidaridad en red: el valor de las instituciones locales

El trabajo del Club Rotario Tartagal Chaguar, bajo la presidencia de Irma Quinteros y la coordinación de Irina Valenzuela, refleja la importancia de las ONG como motores de cambio social. Al involucrar a distritos rotarios vecinos (el 4851 y el 4905) y a la gestión municipal, se demuestra que cuando las instituciones se unen, los proyectos dejan de ser sueños para convertirse en realidades que generan sustento para las familias de nuestras comunidades.

Desde una mirada social, es fundamental entender que al comprar una prenda intervenida con chaguar, no solo adquirimos un objeto de diseño: estamos apoyando la preservación de una lengua y de una forma de vida que nos definen como norteños.

¿Cómo podemos sumarnos como comunidad?

La solidaridad en Tartagal siempre ha sido nuestra mayor fortaleza. Para que este proyecto siga creciendo, como ciudadanos podemos:

Acompañar el evento: la presencia de los vecinos el 16 de enero es el primer gran respaldo que las artesanas necesitan.

Valorar el comercio justo: al adquirir artesanía , evitemos el regateo . Detrás de cada hilo hay horas de recolección en el monte y un proceso de hilado manual agotador .

Difundir lo nuestro: compartir el trabajo de las artesanas en redes sociales ayuda a que los diseñadores nacionales pongan sus ojos en el talento del departamento San Martín.

El desfile “De Barro a Cristal” es la prueba de que nuestras raíces están más vivas que nunca. Cuando el hilo del chaguar se cruza con la voluntad de servicio de instituciones como el Rotary, el resultado es una comunidad más inclusiva, plural y orgullosa de su origen. Es, en definitiva, el paso del esfuerzo silencioso (el barro) al brillo de la visibilidad y el reconocimiento (el cristal).