VIDEO. Rescate al límite en plena temporada de lluvias: helicóptero salvó la vida de un vecino aislado en la montaña

La temporada de lluvias vuelve a poner a prueba a las comunidades más alejadas y a los equipos de emergencia. En zonas de montaña, donde los caminos desaparecen y el clima cambia en minutos, cada rescate se convierte en una carrera contra el tiempo.

Este jueves, esa carrera tuvo un final esperanzador. Un vecino de 59 años, identificado como Víctor Aramayo, fue rescatado con vida desde el paraje El Hueco, una zona de serranías de muy difícil acceso en el departamento Rosario de Lerma, gracias a un operativo aéreo sanitario de alta complejidad.

La situación era crítica. Víctor presentaba un cuadro de riesgo de vida, agravado por una caída sufrida días atrás desde una mula y por un importante sobrepeso, lo que hacía imposible cualquier traslado terrestre sin poner en serio peligro su vida. El paraje donde se encontraba está ubicado a más de cuatro horas de Sunchal por el lado de Chicoana, o a varias jornadas a caballo desde Puyil, en Rosario de Lerma, sin senderos seguros en esta época del año.

El pedido de asistencia se realizó el martes por la noche y fue canalizado ante la senadora Leonor Minetti, quien gestionó de inmediato el helicóptero sanitario. El rescate estaba previsto para el miércoles, pero las inclemencias climáticas obligaron a postergarlo: niebla, lluvias y viento impedían cualquier maniobra aérea segura.

Finalmente, este jueves por la mañana, una ventana de mejor tiempo permitió poner en marcha el operativo. El helicóptero partió desde el hospital Corbalán, trasladando a un equipo médico hasta la zona para estabilizar al paciente antes de la extracción. La aeronave debió posarse en una meseta a unos 3 mil metros de altura, desde donde el médico encargado preparó a Aramayo, quien no podía moverse por sus propios medios.

Cuando el paciente estuvo listo, el helicóptero realizó una segunda maniobra, descendiendo en otro sector de la meseta para poder concretar la evacuación. Fueron momentos de máxima tensión, ya que se trataba de la única posibilidad real de rescate.

El operativo fue coordinado entre SAMEC, y la Policía de la Provincia de Salta (delegación Rosario de Lerma). “Todos entendemos las dificultades que atraviesa la gente que vive alejada. Es una zona de acceso muy complejo y el clima no ayudaba. El rescate comenzó ayer, pero recién hoy, con el esfuerzo de todos, se pudo concretar”, señaló la senadora Leonor Minetti, quien destacó la articulación entre los organismos.

Gracias a este operativo de alto riesgo y precisión, Víctor Aramayo fue trasladado con vida y permanece internado, en recuperación, bajo control médico. En medio de una temporada de lluvias implacable, la historia deja un mensaje claro: cuando el Estado articula y actúa a tiempo, la vida puede ganarle a la geografía y al clima.

Este rescate aéreo al límite expone la fragilidad del sistema de emergencias en zonas de montaña

Ante esta situación, el rescate pudo haber fallado una vez más por las inclemencias climáticas. Y aunque hoy se cuenta con personal policial capacitado para este tipo de operativos, sigue quedando en evidencia la falta de celeridad y previsión cuando se trata de socorrer a vecinos aislados en zonas de montaña. No es la primera vez que ocurre: más hacia el norte de esta región en la Quebrada del Toro acumula antecedentes similares y alarmantes.

El Hueco, ubicado hacia el suroeste del Valle de Lerma, más allá de Sunchal o por el acceso desde Puyil, en Rosario de Lerma, forma parte de las estribaciones del cerro Malcante. Es una región extensa, con numerosos parajes y situaciones de emergencia que se repiten con frecuencia, pero donde los rescates inmediatos casi nunca llegan a tiempo. Falta un sistema de previsión y respuesta rápida, articulado entre fuerzas de seguridad y organismos civiles con experiencia en terreno, que permita actuar sin depender exclusivamente de una ventana climática.