Todo listo para el 9° Concurso del Asado en El Carril

En el marco de la Feria Gastronómica y Artesanal de Estación Zuviría, el Gobierno municipal de El Carril invita a vecinos y visitantes de toda la provincia a participar del 9° Concurso Provincial del Asado, una de las propuestas más convocantes del verano salteño.

El evento se desarrollará el domingo 18 de enero en el predio de la Estación Zuviría, y contará con la participación de asadores y asadoras que pondrán en juego su técnica, creatividad y pasión por la carne asada, uno de los emblemas de la gastronomía regional.

El certamen tendrá dos categorías: Tradicional, destinada a participantes con experiencia y Juvenil, para jóvenes de 18 a 25 años, con el objetivo de fomentar la inclusión, la participación de nuevas generaciones y la transmisión de saberes culinarios ligados a la tradición.

Desde la organización destacaron que el concurso busca fortalecer la identidad cultural, revalorizar las costumbres locales y generar un espacio de encuentro para familias, vecinos y turistas, en una jornada donde la gastronomía será el eje central, acompañada por un clima festivo y comunitario.

Inscripciones y requisitos

Las inscripciones para participar del concurso se realizan en la Dirección de Turismo, en el horario de 8 a 18. Para consultas, se encuentra disponible el teléfono 3875 654967.