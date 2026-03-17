Evacuaciones y asistencia en comunidades aisladas de Rivadavia Banda Sur

Los operativos alcanzaron a al menos cinco parajes y se entregaron módulos alimentarios, plásticos y ayuda para traslados. En Santo Domingo no pudieron ingresar por el avance del agua.

El avance del río Bermejo obligó a desplegar operativos de asistencia, evacuación y traslado en distintas comunidades del departamento Rivadavia. El municipio de Rivadavia Banda Sur coordinó intervenciones terrestres y fluviales para asistir a familias afectadas por la crecida.

Las tareas se concentraron en parajes como El Pasteadero, La Asunción, Pozo El Tigre, El Chañaral y El Cocal, donde se entregaron módulos alimentarios y plásticos para hacer frente a la emergencia. Además, se colaboró con el traslado de pertenencias y se realizaron evacuaciones preventivas hacia zonas más seguras.

Para acceder a las comunidades se utilizaron tractores con acoplado y una lancha facilitada por un particular, en un operativo conjunto que incluyó al secretario de Gobierno, Rolo Rojas, personal municipal y efectivos de la Policía de Salta.

Sin embargo, la situación continúa siendo crítica. Ayer no se logró ingresar al paraje Santo Domingo debido a la gran cantidad de agua acumulada y las dificultades en los accesos. Del intento participaron efectivos de la División Fluvial, personal policial y equipos municipales.

Mientras persisten las complicaciones, el municipio mantiene el operativo activo y monitorea las condiciones para llegar a las zonas más comprometidas, donde el aislamiento y la crecida del agua siguen marcando el ritmo de la emergencia.