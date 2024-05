Los argentinos que fueron tapa de la revista Time

Presidentes, deportistas, líderes religiosos y un revolucionario emblemático: esas son las categorías que casi resumen el paso de argentinos por la portada de la revista Time, uno de los medios gráficos más reconocido a nivel mundial, que eligió a Javier Milei en su última portada.

Son 18 en total las personalidades argentinas que aparecieron en la tapa de la revista estadounidense. El que más presencias tuvo es el papa Francisco, y si es por clasificar de acuerdo a la categoría, la de presidentes es la que suma más apariciones.

Así, desde Ramón Castillo -el argentino que primero tuvo el privilegio, al ilustrar la portada el 5 de mayo de 1941- hasta Carlos Menem, pasando obviamente por Juan Perón y Raúl Alfonsín, son varios los residentes de la Casa Rosada que estuvieron en primera tapa.

En el caso del padre del Justicialismo, su primera aparición fue el 27 de noviembre de 1944, con el título "Who is a good neighbour?" ("¿Quién es un buen vecino?").

argentinoEn 1947 fue el turno de la por entonces primera dama, Eva Duarte, quien ilustró la portada del 14 de julio con el título "Between two words, an Argentine rainbow" ("Entre dos mundos, un arco iris argentino"). El 21 de mayo de 1951 llegó la tapa conjunta de Perón y Evita, con una cita textual: "SIn fanatismo, uno no puede lograr nada".

El Papa apareció por primera vez el 25 de marzo de 2013, cuando fue elegido líder de la Iglesia Católica. Poco despues, el 29 de julio, volvió a estar en portada con el título "El Papa de la gente".

A fines del 2013, la revista lo eligió "Personalidad del año". Y en septiembre de 2015 llegó por cuarta vez a la portada a raíz de su gira a Estados Unidos, país al que nunca antes había visitado.

El rostro de Lionel Messi también mereció un lugar en la portada para los editores de la revista, y en plena década de 1960, tiempos de frenesí revolucionario y agitación política, Ernesto "Che" Guevara también llegó a ese lugar con su típica imagen de uniforme verde oliva y boina negra.

Fuente: Clarín