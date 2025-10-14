Qué dijo Donald Trump de la dolarización en la Argentina

Durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente Javier Milei, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, hizo este martes un guiño a una eventual dolarización en la Argentina, aunque fue inmediatamente matizado por su secretario del Tesoro, Scott Bessent. Además, Trump condicionó de manera explícita la continuidad del auxilio financiero al resultado de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Consultado por la prensa sobre la posibilidad de que Argentina adopte la moneda norteamericana, un proyecto que La Libertad Avanza había promovido en la campaña de 2023, Trump fue elogioso: “El dólar es muy fuerte y quien quiera lidiar con el dólar tiene ventajas sobre quien no lo tiene”.

Donald Trump recibió a Javier Milei. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Sin embargo, tras la afirmación del Presidente, su principal asesor económico, Scott Bessent, intervino para bajarle el tono a la idea y mostrar el respaldo de Washington al plan actual: “Estamos muy contentos con la moneda actual de la Argentina”.

Las declaraciones se producen días después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, descartara la dolarización “por el momento”.