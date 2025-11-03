Diego Santilli, la ficha que Milei pone en Interior para su gabinete poselectoral

El presidente Javier Milei decidió ayer que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior, en lugar de Lisandro Catalán, y así completó un casillero clave, que tendrá a cargo la relación con las provincias en la segunda etapa de su gestión.

El mandatario nacional hizo el anuncio a través de su cuenta oficial de X en la que posteó una foto con el diputado reelecto por la provincia de Buenos Aires.

La decisión de Milei se enmarca dentro de un proceso de reordenamiento de su Gabinete, tras la victoria en las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre, comicios en los que Santilli se impuso por una corta diferencia al peronismo en la provincia de Buenos Aires, territorio en el que la Alianza La Libertad Avanza había sido derrotada en septiembre.

"Tenemos ministro del Interior: bienvenido Colo Santilli", escribió Milei y siguió: "Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro".

Con la designación de Santilli se dio por tierra con las especulaciones acerca de que el asesor presidencial Santiago Caputo podría ser el nuevo ministro del Interior con un poder aumentado ya que se hablaba de que podría sumar las áreas de obras públicas y de transporte.

Anoche, luego de su nombramiento, el hasta ahora diputado nacional del PRO fue a la residencia de Olivos donde se reunió con el presidente Milei. En el encuentro, del que participó la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Estado le entregó una carpeta con las tareas que incluye su misión: articular con opositores aliados para lograr que el Congreso apruebe las reformas que el Gobierno considera clave: la laboral, la tributaria y el Código Penal, así como la aprobación del Presupuesto 2026.

Al salida de la quinta presidencial, Santilli aseguró que lo sorprendió el llamado de Milei, pero que rápidamente aceptó el ofrecimiento y su objetivo es trabajar para "seguir avanzando" en las reformas planteadas por el oficialismo.

"Esta es la etapa de estabilización del país y estoy convencido de que ese es el camino. Si me sumo esta tarea es para sumar y seguir avanzando".

"Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas que nos comprometimos", resaltó en declaraciones al canal TN.