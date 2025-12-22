PUBLICIDAD

22 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Detenido por pedido de captura
EEUU
Gustavo Sáenz
Luracatao
Narcocriminalidad
Moría y pato galmarini
Colonia Santa Rosa
Siniestro vial y amenaza
Navidad
Policiales

Choque en cadena en avenida Paraguay generó un caos en el tránsito

El hecho ocurrió cerca de las diez de la mañana a la altura de villa Palacios
Lunes, 22 de diciembre de 2025 11:15
Cerca de las diez de la mañana, un choque en cadena provocó un fuerte caos vehicular sobre avenida Paraguay, a la altura del puente de villa Palacios. Según relataron testigos que se comunicaron a través de El Tribuno WhatsApp, al menos cuatro vehículos se vieron involucrados en el siniestro.

 

 

El impacto generó en pocos minutos una extensa fila de autos, que se extendió por toda la avenida Paraguay en sentido norte-sur, complicando seriamente la circulación. No se registraron personas heridas de gravedad, aunque sí importantes daños materiales.

Hasta el lugar acudieron efectivos policiales y personal de Tránsito, quienes ordenaron el tránsito y realizaron las actuaciones correspondientes. Se informó además que a todos los conductores se les practicó el test de alcoholemia, con resultado negativo en todos los casos. El último de los vehículos involucrados en el siniestro, según informaron fue el que más daño sufrió. El impacto fue tal que provocó que se active el airbag.

