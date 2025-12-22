PUBLICIDAD

22 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Asignación extraordinaria
Detenido por pedido de captura
EEUU
Gustavo Sáenz
Luracatao
Narcocriminalidad
Moría y pato galmarini
Colonia Santa Rosa
Siniestro vial y amenaza
Siniestro vial y amenaza

VIDEO El intento desesperado de una madre por ocultar la infidelidad de su hija tras un accidente

Una escena inesperada, cargada de nervios y frases fuera de lugar, irrumpió en una cobertura callejera sobre un accidente de tránsito en San Pedro de Jujuy, y dejó al descubierto cómo un conflicto íntimo terminó trasladándose al espacio público, con una advertencia que llamó la atención de todos.
Lunes, 22 de diciembre de 2025 10:24
Una mujer amenazó a un periodista para que deje de realizar una cobertura de un accidente.
Lo que comenzó como una situación habitual en la vía pública derivó en un episodio tan insólito como revelador. En medio de una intervención policial por un accidente de tránsito, una mujer irrumpió de forma abrupta para intentar frenar lo que, a su entender, podía convertirse en la exposición de un secreto familiar.

Sin rodeos, la mujer pidió al periodista que no se registrara una parte del lugar y, para justificar su exigencia, lanzó una frase que descolocó a quienes estaban cerca: “La chica es mi hija y era la amante del chico que chocó, pero ella tenía marido”. La escena, cargada de tensión, dejó en evidencia que el conflicto ya no pasaba por el siniestro vial, sino por una historia personal que la mujer buscaba mantener en la sombra. 

 

El intento de encubrimiento fue más allá de una súplica o un pedido. En el mismo intercambio, la madre cerró su intervención con una advertencia directa: “Va a tener problemas usted”. La frase, pronunciada en un contexto público y sin intermediarios, marcó un límite difuso entre la preocupación familiar y una intimidación verbal al periodista jujeño.

Quienes presenciaron el momento coincidieron en que la reacción no respondió al cuidado de la integridad de las personas involucradas en el accidente, sino al temor de que una infidelidad quedara expuesta. El nerviosismo, las palabras apresuradas y el tono del mensaje reflejaron una situación emocional desbordada, donde el deseo de proteger a la hija se impuso a cualquier otra consideración. A raíz de esto se hizo más viral todavia.

Sin heridos ni mayores consecuencias materiales por el accidente, la escena quedó marcada por una frase que resonó más que cualquier sirena: la de una madre que, en su afán por ocultar una infidelidad, terminó exponiendo un drama personal delante de todos.

Temas de la nota

Últimas noticias

