Moria Casán celebró el cumpleaños 83 de Pato Galmarini con un brindis íntimo y familiar

La celebración fue sencilla, cercana y cargada de afecto. Moria Casán compartió en sus redes sociales distintas postales del cumpleaños número 83 de Fernando Pato Galmarini, un encuentro que reunió a la familia y amigos más cercanos en un clima distendido y hogareño.

A través de historias y publicaciones en Instagram, la diva mostró momentos del festejo y dejó mensajes de cariño para su pareja. “83 años celebrando la vida con Galma. Aguante el militante más fervoroso que conozco”, escribió junto a una de las imágenes principales. En la foto, Moria posó con una camisa blanca de satén y jeans intervenidos, mientras Galmarini, con camisa celeste y pantalón blanco, se acercaba para darle un beso, reflejando la complicidad que los une desde hace casi cuatro años.

Con el correr de las imágenes, el festejo fue sumando protagonistas, siempre sin perder el tono familiar. En una de las postales más comentadas se los vio rodeados por los hijos de Galmarini -Malena, Socorro, Bernardita, Martín y Sebastián-, además de Sergio Massa y otros allegados. Abrazos, risas y copas en alto marcaron una noche atravesada por la cercanía y el afecto.

El momento central llegó con la torta y el brindis. Moria compartió una imagen junto al cumpleañero mientras Galmarini ofrecía unas palabras a los presentes. “Discurso de Pato. Celebrando la vida. Maravillosos 83”, escribió la actriz, permitiendo a sus seguidores asomarse a un instante reservado y significativo. También hubo una foto junto a Galmarini y sus hijas, que la propia Moria resumió con humor como “con sus cuatro minas”.

Lejos de los convencionalismos y sin pasar por el altar, la pareja mantiene una relación basada en la cotidianeidad y el acompañamiento. En declaraciones radiales realizadas meses atrás, Moria había explicado por qué nunca pensaron en casarse: “Estamos muy casados ambos, es un rótulo que me la baja”. Allí también destacó valores que admira en su compañero, como la lealtad, el compromiso con sus ideales y la cercanía permanente con su gente.

Entre brindis, fotos familiares y gestos de complicidad, el cumpleaños de Galmarini volvió a mostrar el perfil más íntimo de una relación que elige celebrarse en lo simple: la compañía, los afectos y el disfrute del presente.