Detienen a un joven prófugo en Rosario de la Frontera

La prevención en la vía pública volvió a mostrar su impacto concreto en la mañana del domingo en Rosario de la Frontera, cuando un control policial de rutina terminó con la detención de un hombre con pedido de captura vigente. El procedimiento no surgió de una denuncia puntual ni de un operativo especial, sino del trabajo cotidiano de patrullaje que se realiza en distintos puntos de la ciudad.

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la División Infantería, que recorrían la zona en el marco de tareas preventivas. Fue en la intersección de calle 9 de Julio y Ruta Provincial 25, un sector de circulación constante, donde los uniformados identificaron a un sujeto para un control de rutina.

Al verificar sus datos a través del sistema, los policías constataron que el hombre registraba un pedido de captura por una causa de robo, lo que activó de inmediato el protocolo correspondiente. El involucrado, de 29 años, fue demorado en el lugar y trasladado para quedar a disposición de la Justicia.

Según se informó, la causa quedó en manos de la Fiscalía Penal que dispuso las actuaciones de rigor y avanzará con las medidas procesales correspondientes. Desde el ámbito judicial se indicó que el pedido de captura se encontraba vigente, por lo que la detención se ajustó a los procedimientos legales establecidos